Una avispa habría acabado con la vida de Jhonjaner: tenía apenas 24 años

Cartagena

Lo que comenzó como un recorrido habitual hacia su trabajo terminó de manera inesperada para Jhonjaner Olivares, de 24 años, quien perdió la vida después de presentar una fuerte reacción tras la aparente picadura de una avispa.

El joven residía en el corregimiento Los Límites, Atlántico, y trabajaba en un hotel ubicado en la zona norte de Cartagena. Por esa razón, transitaba con frecuencia por la vía La Cordialidad para cumplir con su jornada laboral.

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Durante la mañana del martes 15 de septiembre salió de su vivienda en motocicleta acompañado por un compañero que viajaba como parrillero su destino era Cartagena.

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Pero en un tramo de la vía, entre Bayunca y Clemencia, Bolívar, ocurrió algo que nadie esperaba.

Según la información conocida por medios locales, mientras conducía la motocicleta, Jhonjaner habría sido picado por una avispa en el pecho.

El dolor hizo que detuviera la marcha.

En un primer momento parecía tratarse simplemente de una picadura, pero pocos minutos después su estado comenzó a complicarse.

La reacción fue rápida Jhonjaner empezó a presentar dificultades respiratorias y su condición se fue deteriorando mientras permanecía a un costado de la carretera.

El compañero que viajaba con él, junto con otras personas que transitaban por el sector, intentó auxiliarlo y solicitó una ambulancia.

El joven fue trasladado hacia un centro asistencial, pero cuando ingresó ya no presentaba signos vitales.

Las primeras versiones apuntan a que Jhonjaner habría sufrido una fuerte reacción alérgica después de la picadura.

Sin embargo, será Medicina Legal la encargada de establecer oficialmente la causa de su muerte.

Jhonjaner realizaba habitualmente este recorrido para llegar hasta el hotel donde trabajaba, en la zona norte de Cartagena.















