Después de un presunto robo, un hombre fue abatido durante procedimiento policial

Cartagena

Un procedimiento policial adelantado durante la tarde del jueves 17 de septiembre terminó con la muerte de un hombre señalado de participar en un presunto atraco.

El caso ocurrió en el barrio San Fernando, en Cartagena, luego de que una patrulla detectara una situación sospechosa en un establecimiento comercial.

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De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, dos hombres habrían estado intimidando a varias personas cuando fueron sorprendidos por los uniformados.

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Los señalados se movilizaban en una motocicleta.

Según el reporte policial, durante el procedimiento el hombre que viajaba como pasajero habría sacado un arma y la dirigió contra los policías.

Ante esa situación, los uniformados respondieron.

El hombre resultó gravemente herido y posteriormente murió debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, el otro hombre logró escapar del lugar a bordo de la motocicleta.

Las autoridades mantienen su búsqueda y revisan videos de cámaras de seguridad para tratar de establecer su identidad y reconstruir la ruta que tomó durante la huida.

Los investigadores también buscan determinar si el hombre que escapó resultó afectado durante el procedimiento.

En medio de la operación fueron recuperados varios elementos que, según las primeras verificaciones, habrían sido sustraídos durante el presunto robo.

Además, los uniformados incautaron un arma de fuego de letalidad reducida y munición que habría sido modificada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, establecer la participación de cada uno de los involucrados y ubicar al hombre que permanece prófugo.