Deison salió a comprar unas cosas para el almuerzo y terminó muerto

Cartagena

Un nuevo homicidio registrado durante la mañana de este viernes 25 de septiembre terminó con la vida de Deison Enrique Pérez Jiménez, conocido en su sector como ‘el Bolita’, quien se dedicaba al mototaxismo y residía en el barrio Nuevo Paraíso, en Cartagena. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana, en la calle 15, frente a una tienda de esquina.

De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion El Universal, Deison se encontraba en vía pública cuando fue abordado por un hombre que sacó un arma de fuego y disparó contra él. Testigos señalaron que el agresor apareció por detrás y realizó varios disparos a corta distancia, sin que previamente se hubiera presentado una discusión.

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Minutos antes del ataque, Deison habría llegado hasta la tienda con la intención de comprar algunas cosas para el almuerzo. Cuando se disponía a ingresar al establecimiento fue sorprendido por el hombre armado, quien realizó varias detonaciones y lo dejó gravemente afectado frente al negocio.

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Uno de los impactos alcanzó a Deison en la cabeza y la gravedad de las heridas provocó que perdiera la vida prácticamente de manera inmediata. Familiares llegaron rápidamente al lugar e inicialmente intentaron auxiliarlo y trasladarlo hacia un centro asistencial, pero poco después se percataron de que ya no presentaba signos.

Imágenes conocidas después del hecho muestran los momentos de angustia vividos por sus familiares y allegados, mientras numerosas personas se reunían alrededor de la escena.

Personas cercanas al mototaxista manifestaron que, hasta donde conocían, Deison aparentemente no había comentado sobre amenazas ni problemas recientes que permitieran anticipar un ataque de esta naturaleza. Sin embargo, esta versión corresponde a allegados y deberá ser contrastada por los investigadores mientras buscan establecer qué motivó el homicidio.

La Policía no había informado públicamente cuál sería el móvil del crimen ni quién estaría detrás del ataque. Los investigadores deberán revisar cámaras de seguridad, recopilar testimonios y reconstruir los últimos movimientos de Deison para determinar si venía siendo seguido o si el responsable lo esperaba en las inmediaciones de la tienda.

Un dato que genera especial preocupación entre los habitantes de Nuevo Paraíso es que cuatro días antes otro hombre había sido asesinado en la misma calle. Se trató de José Arnold Villadiego Castillo, quien fue atacado el lunes 21 de septiembre cuando se desplazaba en motocicleta y hombres que también iban en moto se acercaron por detrás.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer quién asesinó a Deison Enrique Pérez Jiménez y qué motivó el ataque. Por ahora, la pregunta entre sus familiares, conocidos y habitantes del sector sigue siendo la misma: qué ocurrió para que el mototaxista fuera sorprendido de esa manera cuando simplemente entraba a una tienda a comprar para el almuerzo.