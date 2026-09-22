Horas después de desaparecer, confirmaron la muerte del creador de contenido ‘El Flojazo’

Cartagena

Familiares, amigos y seguidores lamentan la muerte de Luis Bertel Arrieta, conocido en redes sociales como ‘El Flojazo’, un creador de contenido de 22 años reconocido en San Juan Nepomuceno y otros sectores de los Montes de María.

El joven murió en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada del lunes 21 de septiembre en jurisdicción del corregimiento de San Cayetano, perteneciente a San Juan Nepomuceno, Bolívar, en el tramo comprendido entre Carreto y La Cruz del Viso.

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Horas antes, Luis Bertel había estado compartiendo con sus familiares en San Juan Nepomuceno.

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Hacia las 11:00 de la noche del domingo abordó nuevamente su motocicleta para emprender el recorrido hacia Cartagena.

Sin embargo, con el paso de las horas sus familiares perdieron toda comunicación con él.

La preocupación aumentó y allegados comenzaron a buscar información sobre su paradero.

Durante varias horas no hubo noticias claras sobre lo que había ocurrido.

Posteriormente, familiares conocieron que durante la madrugada se había registrado un grave accidente en San Cayetano y que la persona fallecida permanecía inicialmente sin identificar.

Finalmente, durante la tarde se confirmó que se trataba de Luis Bertel Arrieta.

La noticia puso fin a las horas de búsqueda y generó numerosas reacciones de tristeza entre quienes seguían sus contenidos en redes sociales.

De acuerdo con un reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar conocido por medios de la región, ‘El Flojazo’ conducía una motocicleta AKT de placas XZN-94H, color gris.

Cuando transitaba por el kilómetro 12+970, cerca de San Cayetano, se produjo una fuerte colisión frontal contra un automóvil Chevrolet Sail, de placas JDZ-555, que circulaba en sentido contrario.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar con precisión la dinámica del accidente y establecer qué circunstancias provocaron el choque.

Luis Bertel había comenzado a ganar reconocimiento en redes sociales desde hacía aproximadamente cinco años.

Su contenido estaba relacionado principalmente con el humor y situaciones de la cotidianidad de San Juan Nepomuceno, lo que le permitió construir una importante comunidad digital. Según información conocida por El Universal, tenía más de 222.000 seguidores en Facebook.

Además de crear contenido, se dedicaba al mototaxismo en Cartagena y recientemente había adquirido la motocicleta con la que trabajaba.

Familiares indicaron también que uno de sus proyectos personales era ingresar a la Policía Nacional.

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