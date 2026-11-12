De la Espriella anuncia $12.721 millones para recuperar hospital afectado por el terremoto

Valle del Cauca

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una inversión de $12.721 millones para la recuperación del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, uno de los centros asistenciales que resultaron gravemente afectados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

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Durante su visita al municipio, realizada el miércoles 11 de noviembre, el mandatario confirmó que el Gobierno nacional, a través del Fondo Milagro, ya giró $5.800 millones destinados a iniciar el proceso de recuperación de la infraestructura hospitalaria.

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El anuncio se produjo cuando se cumplen tres meses del movimiento telúrico que ocasionó importantes daños en viviendas, establecimientos comerciales e infraestructura pública de diferentes municipios del Valle del Cauca.

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Hospital sufrió daños en cerca del 80 % de su infraestructura

El Hospital San Antonio, considerado uno de los principales centros de atención médica del norte del Valle del Cauca, sufrió afectaciones en aproximadamente el 80 % de su infraestructura, siendo el bloque de hospitalización una de las áreas más comprometidas.

Ante esta situación, el Gobierno anunció un plan de intervención que contempla la recuperación de los espacios afectados y el fortalecimiento de la capacidad de atención del centro médico.

“El terremoto golpeó gravemente la estructura de ese hospital, que es un baluarte no solamente del municipio, sino de todo el departamento”, manifestó el presidente durante su intervención.

De la Espriella aseguró que su visita tenía como propósito presentar compromisos concretos de recuperación y verificar la disponibilidad de los recursos necesarios para ejecutar las obras.

Así será la recuperación del Hospital San Antonio

La inversión anunciada permitirá intervenir el bloque de hospitalización, las instalaciones eléctricas, los sistemas de ventilación y las redes de gases medicinales.

También se contempla la adecuación de diferentes áreas asistenciales para garantizar la atención de pacientes adultos, niños y mujeres embarazadas.

El proyecto incluye la habilitación de 42 camas hospitalarias, distribuidas de la siguiente manera:

28 camas para hospitalización de adultos.

6 camas para atención pediátrica.

6 camas para obstetricia.

2 camas de aislamiento.

Estas adecuaciones buscan recuperar los servicios afectados por el terremoto y mejorar las condiciones de atención para los habitantes del municipio y las poblaciones cercanas.

Obras beneficiarían a cerca de 37.000 habitantes

De acuerdo con las proyecciones del Gobierno nacional, aproximadamente 37.000 habitantes de Roldanillo y municipios vecinos se beneficiarán con la intervención del centro asistencial.

El presidente explicó que el plazo inicialmente estimado para desarrollar las obras es de 12 meses. Sin embargo, impartió instrucciones para intentar reducir el tiempo de ejecución a 10 meses.

También anunció que se realizará seguimiento al cronograma, la calidad de los trabajos y el manejo de los recursos públicos.

Uno de los compromisos destacados es garantizar que la prestación de los servicios médicos continúe durante el desarrollo de las obras, evitando mayores afectaciones a los pacientes que dependen de esta institución.

Gobierno también anunció recursos para los damnificados

Durante su visita al Valle del Cauca, el mandatario presentó un balance de las inversiones destinadas a atender las consecuencias del terremoto.

Según las cifras entregadas por el Ejecutivo, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se han autorizado más de $86.000 millones para el Valle del Cauca, de los cuales se identificó una destinación de $4.675 millones para Roldanillo.

Estas inversiones forman parte del proceso de recuperación de los territorios afectados, que incluye atención humanitaria, reconstrucción de viviendas y recuperación de infraestructura.

El Gobierno también anunció la proyección de mejoras para 401 viviendas en el departamento.

Reconstrucción de viviendas y recuperación económica

La jornada presidencial también incluyó anuncios relacionados con la entrega de viviendas a familias damnificadas y la recuperación de establecimientos comerciales afectados por el terremoto.

En Roldanillo se adelantaron entregas de nuevas soluciones habitacionales y se presentaron iniciativas para apoyar a pequeños empresarios que perdieron parte de sus negocios durante la emergencia.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la recuperación del Coliseo de Ferias, donde se proyecta habilitar espacios comerciales para emprendedores y comerciantes afectados.

El Ejecutivo también presentó alternativas de financiación para impulsar la reactivación del turismo y otras actividades económicas de los municipios golpeados por el sismo.

La recuperación del hospital, una prioridad para Roldanillo

El Hospital San Antonio cumple una función fundamental en la atención médica de miles de familias del norte del Valle del Cauca, por lo que su recuperación representa una de las intervenciones más importantes dentro del proceso de reconstrucción.

Aunque el Gobierno confirmó el giro inicial de $5.800 millones, todavía queda pendiente la ejecución de una parte importante de los recursos presupuestados para completar la inversión de $12.721 millones.

El desafío será cumplir los tiempos anunciados, garantizar la continuidad de los servicios médicos y recuperar las instalaciones que resultaron afectadas por el terremoto.

Por ahora, las autoridades esperan que las obras permitan restablecer plenamente la capacidad hospitalaria y mejorar la atención para los cerca de 37.000 habitantes que se beneficiarían del proyecto.