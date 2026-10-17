Wilmar Támara, el exconcejal cuya vida se apagó por una dura enfermedad

Barrancabermeja

La política de Barrancabermeja y del Magdalena Medio está de luto. Este sábado 17 de octubre se conoció el fallecimiento de Wilmar Támara Cabarique, reconocido dirigente político y exconcejal, quien durante varios años hizo parte de la vida pública de esta importante ciudad de Santander. Su muerte ha generado tristeza entre familiares, amigos, seguidores y personas que compartieron con él durante su trayectoria política.

De acuerdo con la información entregada por sus familiares a medios locales, Támara Cabarique falleció después de presentar complicaciones relacionadas con un cáncer de estómago, una enfermedad que venía afectando su estado de salud. La noticia de su partida comenzó a conocerse durante la jornada de este sábado, generando mensajes de solidaridad y condolencias hacia sus seres queridos.

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Wilmar Támara Cabarique desarrolló buena parte de su carrera política dentro del Partido Liberal Colombiano, colectividad con la que logró obtener una curul en el Concejo de Barrancabermeja durante las elecciones territoriales de octubre de 2015, para el periodo constitucional 2016-2019. Su participación en la política local le permitió establecer vínculos con diferentes sectores ciudadanos y consolidar un grupo de simpatizantes que respaldaron su actividad pública.

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Durante su recorrido político, Támara Cabarique también llegó a ocupar la presidencia del Concejo Municipal, responsabilidad desde la cual participó en el funcionamiento administrativo de la corporación y en distintos asuntos relacionados con el desarrollo institucional del municipio.

Su trayectoria pública estuvo marcada por diferentes momentos, entre ellos su elección como concejal y su posterior salida de la corporación en 2017, luego de una decisión judicial que determinó la pérdida de su investidura por hechos relacionados con actuaciones administrativas de una presidencia anterior del Concejo.

A pesar de su salida de la corporación, el dirigente liberal continuó siendo una figura conocida en diferentes círculos políticos del puerto petrolero. Su nombre estuvo vinculado durante años a la actividad política local y a las relaciones que construyó con ciudadanos, dirigentes y simpatizantes de su colectividad.

Su partida representa una pérdida para sus seres queridos y para quienes compartieron con él espacios de participación política y comunitaria en Barrancabermeja, donde desarrolló parte importante de su trayectoria pública.

Hasta el momento no se han conocido oficialmente los detalles relacionados con las honras fúnebres, mientras sus familiares atraviesan este difícil momento.

Con su fallecimiento, Barrancabermeja despide a un dirigente que hizo parte de la historia reciente de su Concejo Municipal y de la actividad política del Magdalena Medio.