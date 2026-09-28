Elección del contralor de Santander lleva un año frenada: la Asamblea arrancará un nuevo proceso desde cero

Santander

La Contraloría Departamental de Santander completa cerca de un año sin un jefe en propiedad. El proceso para elegir al nuevo contralor quedó paralizado por medidas cautelares del Tribunal Administrativo de Santander, y la Asamblea Departamental decidió empezar de nuevo.

¿Qué pasó con la convocatoria?

La convocatoria, regida por la Resolución 77 de 2025, fue demandada por Carlos Guevara mediante una acción de nulidad. El demandante sostuvo que la Asamblea se “extralimitó en los requisitos” exigidos a los aspirantes, incluyendo condiciones que no contempla la norma. La magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce decretó medidas cautelares y el proceso terminó declarado desierto.

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Desde diciembre de 2025, la entidad es dirigida por María Alejandra Ramírez, quien era contralora auxiliar y quedó como encargada.

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Nuevo proceso y cuestionamientos

La Asamblea derogó la Resolución 77 y tiene lista una nueva resolución de convocatoria. “Estamos esperando unas correcciones y se publica”, explicó el presidente de la corporación, Hugo Cardozo. El nuevo proceso tomaría como mínimo tres meses entre la inscripción y la elección.

Sin embargo, hay críticas. Guevara advirtió que la Asamblea no esperará el fallo de fondo del Tribunal, y un diputado señaló un presunto daño fiscal, pues al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, universidad contratada para evaluar a los aspirantes, se le pagaron cerca de $60 millones por un proceso que no llegó a término.