Doble homicidio en el mirador del embalse de Tona: una de las víctimas tenía 18 años

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró en Santander durante la noche del martes 6 de octubre, luego de que dos hombres fueran encontrados sin vida en el sector conocido como el mirador del embalse de Tona, aproximadamente 500 metros después del túnel que conduce hacia esta importante infraestructura que abastece de agua a Bucaramanga y su área metropolitana.

Según información conocida por Lo Que Pasa en Colombia, el hallazgo se produjo hacia las 11:00 de la noche, cuando personal de vigilancia del embalse, perteneciente al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, realizaba sus recorridos habituales de seguridad por la zona. Durante la inspección, los trabajadores encontraron los cuerpos de dos personas tendidos a pocos metros de distancia entre sí, por lo que inmediatamente dieron aviso a las autoridades.

Una de las víctimas fue identificada como Miguel Ángel Henao Rueda, de 18 años, mientras que el segundo hombre permanecía sin identificar al momento de las diligencias judiciales. Ambos presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego en la cabeza, lo que evidencia la gravedad del ataque que terminó con sus vidas.

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Investigan cómo ocurrió el doble homicidio

Tras recibir el reporte, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta el lugar, acompañadas por uniformados del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, de la Policía Nacional, quienes brindaron seguridad durante los procedimientos judiciales.

De acuerdo con la información preliminar, los investigadores encontraron los cuerpos a escasa distancia uno del otro. Esta circunstancia, sumada a las características de las heridas, hace parte de los elementos que deberán analizar las autoridades para reconstruir los últimos momentos de las víctimas y determinar cómo se produjo el ataque.

Entre las hipótesis preliminares se contempla la posible participación de varios hombres armados, quienes habrían disparado de frente contra las víctimas. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades y será materia de investigación para establecer cuántas personas participaron en el crimen y cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Un elemento que podría dificultar las labores investigativas es que, según la información conocida por este medio, en el punto exacto donde fueron encontrados los cuerpos no habría cámaras de seguridad que permitan establecer mediante registros de video cómo llegaron las víctimas al lugar, quiénes estuvieron con ellas o por dónde habrían escapado los responsables.

Por el momento, se desconoce si los dos hombres llegaron juntos hasta el mirador, si fueron llevados hasta ese lugar por terceras personas o si el ataque ocurrió en circunstancias diferentes. Tampoco se ha establecido el móvil del doble homicidio ni se tiene información confirmada sobre los responsables.

Las diligencias judiciales terminaron durante la madrugada

Debido a las condiciones del lugar y a los procedimientos necesarios para la recolección de evidencias, las labores de inspección técnica a los cadáveres se extendieron durante varias horas. Hacia las 3:30 de la madrugada de este miércoles 7 de octubre finalizaron las diligencias adelantadas por los investigadores.

Los cuerpos quedaron a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que deberá adelantar los procedimientos correspondientes para establecer plenamente la identidad de la segunda víctima y contribuir al esclarecimiento de las causas y circunstancias de ambas muertes.

Este doble homicidio genera preocupación por haberse registrado en un sector apartado, cercano a una de las infraestructuras más importantes para el suministro de agua del área metropolitana de Bucaramanga. La ausencia de cámaras de seguridad en ese punto hace que los investigadores dependan principalmente de evidencias físicas, testimonios y demás elementos recolectados durante la inspección judicial.

Por ahora, las autoridades no han entregado información oficial sobre capturas relacionadas con el caso. Las investigaciones continuarán para esclarecer este doble crimen que dejó dos víctimas, una de ellas de tan solo 18 años.