Jonnhy Steven perdió la vida en un accidente antes del viaducto García Cadena

Bucaramanga

Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista en la vía que comunica a Bucaramanga con Floridablanca. El siniestro ocurrió hacia las 9:20 de la noche de este viernes 11 de septiembre, pocos metros antes del viaducto García Cadena.

La víctima fue identificada como Johnny Steven Hernández Pérez, de 27 años, quien conducía una motocicleta de placas IOQ-56D en sentido hacia el municipio de Floridablanca.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida de manera preliminar, el motociclista se vio involucrado en una colisión con un vehículo particular. Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió múltiples lesiones y quedó tendido boca abajo sobre uno de los carriles exclusivos de Metrolínea.

Publicidad

Conductores que transitaban por este importante corredor vial detuvieron sus vehículos para auxiliar al joven y solicitar la presencia de los organismos de emergencia. Minutos después llegó una ambulancia, cuyo personal revisó sus signos vitales, pero lamentablemente ya no había nada que hacer.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Las circunstancias exactas del siniestro todavía son materia de investigación. En el lugar permanecieron una motocicleta a un costado de la vía en el carril izquierdo y un automóvil particular que presentaba un golpe en su parte trasera izquierda que quedó en el carril derecho.

Aunque estos elementos serán analizados por las autoridades, por ahora no se ha establecido la secuencia de la colisión ni la responsabilidad de las personas involucradas.

Los investigadores también buscan determinar si un tercer vehículo habría participado en el accidente. Esta posibilidad no ha sido confirmada y deberá esclarecerse mediante la inspección de los automotores, las versiones de los testigos y la revisión de las cámaras de seguridad existentes en el sector.

Johnny Steven era integrante de un club de motociclistas y, según personas cercanas, sentía una gran pasión por las motos y los recorridos sobre dos ruedas. La noticia de su fallecimiento causó tristeza entre familiares, amigos y compañeros de ruta.

Congestión en ambos sentidos

Unidades de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga llegaron al lugar para acordonar el sector, recopilar información y adelantar la inspección técnica del cuerpo.

El procedimiento y la ocupación parcial de la vía ocasionaron congestión vehicular durante varios minutos en ambos sentidos del corredor entre Bucaramanga y Floridablanca.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para reconstruir los momentos previos al impacto y establecer con precisión qué provocó el accidente.