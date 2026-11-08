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Dos militares siguen en UCI en el HUS tras atentado con drones en Santa Rosa del Sur

El hospital de Bucaramanga recibió a ocho uniformados heridos. Uno de ellos, de 32 años, permanece con pronóstico reservado.

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Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, donde son atendidos militares heridos en Santa Rosa del Sur
Dos de los militares heridos en el atentado de Santa Rosa del Sur permanecen en UCI en el Hospital Universitario de Santander.

Dos de los ocho militares heridos en el atentado contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la ESE Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, tras ser operados de urgencia. Así lo informó la institución en un boletín de prensa fechado este domingo 8 de noviembre.

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Según el parte médico, el paciente de 19 años fue sometido a una cirugía abdominal exploratoria y se encuentra estable. El otro, de 32 años, requirió transfusiones y maniobras de reanimación, y sigue con pronóstico reservado. Ambos reciben manejo multidisciplinario y vigilancia médica permanente, mientras los otros seis continúan hospitalizados, con atención acorde con sus lesiones y evolución.

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El HUS, principal centro médico público de alta complejidad del nororiente colombiano, activó su disponibilidad médica, quirúrgica y hospitalaria atendiendo directrices de la Gobernación de Santander. Los uniformados, de entre 19 y 32 años, comenzaron a llegar hacia las 4:20 p. m. del sábado. La institución convocó al personal médico disponible y aseguró que sigue preparada para recibir a otros pacientes remitidos.

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El ataque ocurrió hacia las 12:30 p. m. del sábado, a la hora del almuerzo, cuando explosivos lanzados desde drones impactaron el rancho de tropa del cantón, sede del Batallón de Infantería de Selva N.º 48.

El Ejército identificó a los tres militares fallecidos como Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina, e informó que 16 uniformados sufrieron heridas graves. El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, atribuyó la acción al ELN, como presunta retaliación por la captura de alias 'Carrito', cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó.

El HUS expresó su solidaridad con los afectados, sus familias, el Ejército Nacional y los habitantes de Santa Rosa del Sur. También anunció que cualquier novedad sobre la salud de los pacientes se informará por sus canales institucionales, respetando su confidencialidad.

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