Dos militares siguen en UCI en el HUS tras atentado con drones en Santa Rosa del Sur

Bucaramanga

Dos de los ocho militares heridos en el atentado contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la ESE Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, tras ser operados de urgencia. Así lo informó la institución en un boletín de prensa fechado este domingo 8 de noviembre.

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Según el parte médico, el paciente de 19 años fue sometido a una cirugía abdominal exploratoria y se encuentra estable. El otro, de 32 años, requirió transfusiones y maniobras de reanimación, y sigue con pronóstico reservado. Ambos reciben manejo multidisciplinario y vigilancia médica permanente, mientras los otros seis continúan hospitalizados, con atención acorde con sus lesiones y evolución.

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📄 COMUNICADO DE PRENSA La ESE Hospital Universitario de Santander informa sobre la atención y el estado de salud de los ocho integrantes de las Fuerzas Militares recibidos tras el acto terrorista ocurrido en Santa Rosa del Sur, Bolívar. En acción unificada con la Gobernación de Santander, activamos nuestro equipo multidisciplinario y reforzamos el personal médico para brindar atención inmediata y especializada. Expresamos nuestra solidaridad con los afectados, sus familias y el Ejército Nacional. 👇 Consulte el comunicado completo. #ESEHUS #AcciónUnificada #GobernaciónDeSantander @GobdeSantander @ricardohoyosl @GralJuvenalDiaz — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) November 8, 2026

El HUS, principal centro médico público de alta complejidad del nororiente colombiano, activó su disponibilidad médica, quirúrgica y hospitalaria atendiendo directrices de la Gobernación de Santander. Los uniformados, de entre 19 y 32 años, comenzaron a llegar hacia las 4:20 p. m. del sábado. La institución convocó al personal médico disponible y aseguró que sigue preparada para recibir a otros pacientes remitidos.

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El ataque ocurrió hacia las 12:30 p. m. del sábado, a la hora del almuerzo, cuando explosivos lanzados desde drones impactaron el rancho de tropa del cantón, sede del Batallón de Infantería de Selva N.º 48.

El Ejército identificó a los tres militares fallecidos como Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina, e informó que 16 uniformados sufrieron heridas graves. El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, atribuyó la acción al ELN, como presunta retaliación por la captura de alias 'Carrito', cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó.

El HUS expresó su solidaridad con los afectados, sus familias, el Ejército Nacional y los habitantes de Santa Rosa del Sur. También anunció que cualquier novedad sobre la salud de los pacientes se informará por sus canales institucionales, respetando su confidencialidad.