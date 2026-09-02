Riña entre dos hombres terminó con uno de ellos muerto en el barrio Gaitán

Bucaramanga

Un presunto hecho de intolerancia terminó con un hombre muerto durante la noche del martes primero de septiembre en el barrio Gaitán, al norte de Bucaramanga. El caso se registró hacia las 8:40 de la noche en inmediaciones de la carrera 12 con calle 17. Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga, dos hombres se habrían visto involucrados en una riña cuyas causas todavía son materia de investigación.

En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados habría empuñado un elemento cortopunzante y le ocasionó al otro una herida a la altura de la axila izquierda. Posteriormente, el presunto agresor escapó del sector, mientras el ciudadano quedó tendido sobre la vía pública.

Personas que se encontraban en los alrededores alertaron sobre lo sucedido. Cuando se atendió la emergencia, el hombre todavía presentaba signos vitales, por lo que fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander. Pese a los esfuerzos realizados para mantenerlo con vida, minutos después de su ingreso al centro asistencial se confirmó su fallecimiento.

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De manera preliminar, se conoció que el hombre sería una persona en situación de calle. Al momento de los hechos no portaba documentos que permitieran establecer su nombre, edad o lugar de procedencia.

Será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el encargado de realizar los procedimientos correspondientes para determinar plenamente su identidad y facilitar la ubicación de sus familiares. El lugar donde ocurrió la presunta riña permaneció acordonado mientras personal de criminalística adelantaba la inspección técnica, recopilaba elementos materiales probatorios y verificaba la existencia de cámaras de seguridad.

Aunque en el sector hay sistemas de videovigilancia, las imágenes conocidas inicialmente no habrían registrado de forma completa la secuencia de lo sucedido. Las autoridades también buscan posibles testigos que permitan esclarecer cómo comenzó el enfrentamiento e identificar al hombre que escapó.

Después de finalizar las diligencias en el sector, las unidades de criminalística se trasladaron al Hospital Universitario de Santander, donde realizaron la inspección técnica del cadáver. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del presunto responsable ni se conocen con precisión las causas que originaron la discusión. El caso continúa bajo investigación y las autoridades recopilan información para ubicar al señalado atacante.