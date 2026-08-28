Expulsan a cinco extranjeros de Bucaramanga tras operativos de control migratorio.

Bucaramanga

Cinco ciudadanos extranjeros fueron objeto de medidas de expulsión del territorio colombiano después de varios procedimientos adelantados en Bucaramanga por Migración Colombia, en coordinación con la Policía Nacional y la Alcaldía de la ciudad.

La decisión fue anunciada este viernes 28 de agosto por la autoridad migratoria, que señaló que los procedimientos hacen parte del fortalecimiento de los controles ordenados por el Gobierno Nacional para verificar la permanencia de ciudadanos extranjeros y atender situaciones que puedan representar riesgos para la seguridad y la convivencia.

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De acuerdo con Migración Colombia, cuatro de los cinco extranjeros fueron objeto de expulsión al ser considerados un riesgo para la seguridad nacional, luego de verificaciones realizadas por las autoridades.

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Entre los antecedentes encontrados se mencionan múltiples comparendos relacionados con porte de armas cortopunzantes, irrespeto a la autoridad y consumo de estupefacientes en lugares no habilitados, además de otras situaciones que habían sido objeto de revisión previa.

Los procedimientos fueron desarrollados conjuntamente con la Policía Nacional y la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría del Interior, dentro de las labores de control que se vienen adelantando en diferentes sectores de la capital santandereana.

El caso del quinto ciudadano tiene características diferentes.

Según informó Migración Colombia, esta persona recibió la medida de expulsión como pena accesoria después de cumplir una condena en territorio colombiano por el delito de extorsión agravada.

El extranjero fue detectado por funcionarios de Migración mientras adelantaba un trámite, momento en el que se verificó su situación y se activaron los procedimientos correspondientes.

El director general de Migración Colombia, coronel (r) José Luis Castañeda Tiria, destacó la coordinación entre las diferentes instituciones y aseguró que los controles continuarán realizándose en el territorio nacional.

El funcionario señaló que las acciones hacen parte de las labores rutinarias de verificación y control migratorio, así como de una estrategia conjunta con la Fuerza Pública para fortalecer las condiciones de seguridad.