Hombre murió al recibir 12 puñaladas tras ser perseguido en el barrio Universidad

Bucaramanga

Una persecución por las calles del barrio Universidad, en Bucaramanga, terminó con la muerte de un hombre durante la noche del domingo 6 de septiembre. El hecho se registró en inmediaciones de la carrera 26 con calle 12. Según información conocida sobre el caso, varios sujetos venían persiguiendo al hombre por la calle 12 mientras gritaban: “¡Cójanlo, cójanlo!”.

La persecución avanzó hasta la carrera 26, donde el hombre fue alcanzado. En ese punto, uno de los perseguidores habría sacado un arma cortopunzante y lo atacó repetidamente ante la mirada de algunas personas que se encontraban en el sector.

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La víctima recibió cerca de 12 heridas en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades. Cuando llegaron los organismos de atención, fue encontrada inconsciente sobre un andén. Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander, el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales.

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Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida. De manera preliminar, se conoció que sería una persona en condición de calle que permanecía habitualmente en esta zona de Bucaramanga.

Le habrían quitado una bolsa

Las primeras versiones indican que, después de la agresión, los responsables presuntamente le quitaron una bolsa que llevaba en una de sus manos. Posteriormente, varios de ellos escaparon a bordo de una motocicleta.

El recorrido de los sospechosos y el vehículo que habrían utilizado para huir quedó registrado en cámaras de seguridad de conjuntos residenciales cercanos. Las grabaciones son analizadas para tratar de establecer la identidad de las personas involucradas.

Una de las líneas de investigación busca determinar si el hombre habría estado relacionado con un supuesto hurto ocurrido minutos antes y si este hecho pudo provocar la persecución. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada y continúa siendo objeto de investigación. Por ahora, tampoco existe certeza sobre el contenido de la bolsa que le fue retirada.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables y recopilan testimonios y grabaciones del sector para reconstruir lo sucedido. Hasta el momento no se han informado capturas por este homicidio.

Personal del CTI de la Fiscalía adelantó las labores de investigación y recopilación de evidencias en la zona. Posteriormente, los funcionarios realizaron la inspección técnica del cuerpo en el Hospital Universitario de Santander.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde los médicos forenses trabajarán para establecer plenamente su identidad, debido a que el hombre no portaba documentos en el momento de los hechos.