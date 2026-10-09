Girón sin agua este viernes 9 de octubre: estos son los barrios afectados .

Girón

Miles de usuarios del municipio de Girón amanecieron este viernes 9 de octubre de 2026 sin servicio de agua potable. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) informó que la suspensión se debe a un daño en el sistema de control de nivel del tanque Puerta del Sol.

Según la empresa, el corte rige desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., hora en la que se espera el restablecimiento del servicio. La afectación cubre barrios, urbanizaciones, conjuntos residenciales y zonas industriales de cinco distritos del municipio.

Horario de la suspensión

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.

viernes 9 de octubre de 2026. Inicio: 6:00 a. m.

6:00 a. m. Restablecimiento previsto: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Causa: daño en el sistema de control de nivel del tanque Puerta del Sol.

Sectores afectados por distritos

Distrito San Juan

Urb. San Antonio del Carrizal, Urb. Carrizal Campestre, Hacienda San Antonio, Mirador de San Juan, Balcones de Alejandría, La Girona, Bellavista, Urb. Meseta de Bellavista, Altos del Poblado, Barrio Álvarez, Corviandi 3, El Paraíso, Urb. Giraluz, Urb. Quintas del Llanito, Altos del Llanito, Urb. Alcalá, Gran Alicante, Conjunto Residencial Bora, Jardines de la Aldea, Villa Carolina 2, Alcántara, Brisas de la Campiña, Aldea Alta, Kumaná, Urb. La Campiña y pilas públicas del sector.

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Distrito Girón Mayor

Zona Industrial Chimita, El Poblado, San Jorge, Rincón de Girón, Puerto Madero, Portal Campestre, Río Prado, Villa Campestre, Ciudadela Villamil, Villas de San Juan, Santa Cruz, Prados de Cataluña, Villas de Don Juan, El Palenque, Río de Oro, Centro, El Consuelo, La Hacienda, Brisas del Campo, Meseta 3, Altos de Arenales, Meseta 2, Castilla Real 1, El Carrizal, Arenales, El Tejar, Arenales Campestre, Los Cámbulos, Portal de Castilla, Villanpiss, Villas de San Juan 2, Quintas de San Isidro, El Portal 1, Almenares de San Juan, El Gallineral, Alicante, Castilla Real 2, Altos del Tejar, Corviandi 1, Jardín de Arenales, Villa Sandra, Vida en Primavera, Hacienda La Meseta, Eliecer Fonseca, Girón Campestre, 1 de Mayo, Asoprodecom, Arenales IV, Villa Linda, Brisas del Río, La Muralla, San Juan, Río de Oro II, El Llanito, Villa Isla, Villas de Don Juan 2, El Carmen, Quintas del Campestre, La Rinconada, Casa Linda, La Meseta 1, El Portal 1 y 2, La Arboleda, Cataluña, La Isla, vereda Río Frío, Balcones del Portal, Los Guayacanes, Castilla la Nueva, Riveras del Río y Balcones de Galicia.

Distrito Bahondo

Bahondo, Altos de Arenales, El Progreso, Jardín de Arenales y Villa de los Caballeros.

Distrito La Esmeralda

La Inmaculada, Carrizal Campestre, San Antonio de Carrizal, conjuntos residenciales Morada del Viento, Bosques de San Sebastián, Montebianco, Prados de Sebastián, Monteverdi y Cárcel de Mujeres Chimita.

Distrito Valle de los Caballeros

Valle de los Caballeros, Hacienda La Meseta, Alpes Campestre, Lomas del Viento, Puerto Viento, Vida en Primavera y Cataluña.

Recomendaciones y canales de atención

Se recomienda a los usuarios almacenar agua solo para necesidades básicas, hacer un uso racional del líquido y mantener cerradas las llaves para evitar desperdicios cuando el servicio regrese.



