Suspenderán el servicio de agua durante ocho horas en sectores de Bucaramanga

Bucaramanga

Habitantes de varios sectores de la zona oriental de Bucaramanga deberán prepararse para una suspensión temporal del servicio de agua potable programada para este miércoles 19 de agosto de 2026.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) informó que la medida será necesaria para adelantar labores de mantenimiento preventivo en el Tanque de Almacenamiento Cabecera.

La suspensión comenzará a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, por lo que tendrá una duración aproximada de ocho horas.

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De acuerdo con la empresa, la medida cobijará a cerca de 7.000 suscriptores pertenecientes al Distrito Cabecera.

¿Qué barrios estarán sin agua?

La suspensión incluirá los siguientes sectores:

Altos de Cabecera: desde la carrera 36 hasta la carrera 40, entre las calles 38 y 45.

Cabecera del Llano: desde la calle 45 hasta la calle 56, entre las carreras 36 y 38.

También estarán incluidos Altos del Jardín, El Jardín, Terrazas y La Floresta.

El Acueducto recomendó a los usuarios disponer previamente del agua necesaria y utilizar de manera racional las reservas almacenadas en los tanques, con el propósito de reducir las afectaciones durante las horas de suspensión.

La empresa aclaró que los usuarios que cuentan con un sistema interno de bombeo no se verán afectados por la medida. Sin embargo, también les recomendó hacer un uso responsable del agua mientras se desarrollan los trabajos.

El servicio está previsto para restablecerse una vez finalicen las labores de mantenimiento programadas en el Tanque Cabecera.