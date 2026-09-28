Zonas azules en Bucaramanga: así funcionarán los parqueaderos regulados en las calles

Bucaramanga

Bucaramanga dio un paso más hacia el cobro por parquear en vía pública. El Concejo de Bucaramanga aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 047 de 2026, que crea las Zonas de Estacionamiento Regulado Transitorio (ZERT), conocidas popularmente como zonas azules.

¿Qué son las zonas azules?

Son tramos de calle donde se podrá estacionar pagando por tiempo de uso. Según el concejal Cristian Reyes, el objetivo es “regular el uso del espacio público y favorecer la rotación permanente de vehículos”, en una ciudad donde la oferta de parqueaderos no da abasto.

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¿Dónde empezará el plan piloto?

La implementación inicial se proyecta en la comuna 12, en los sectores de Cabecera y Sotomayor, con un área de estudio delimitada por las carreras 33 y 38. También se ha mencionado un sector del centro de la ciudad.

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El estudio técnico, que analizó 45 costados de cuadra, identificó capacidad para unos 309 cupos de motos, 205 de carros, 53 de taxis, 8 para camiones y 8 para personas con discapacidad.

¿Cuánto costaría?

Los valores máximos estimados en el estudio preliminar son:

Carros: hasta $3.300 por hora

hasta $3.300 por hora Motos: hasta $1.350 por hora

hasta $1.350 por hora Bicicletas: hasta $700 por hora

Las tarifas definitivas, horarios y fecha de inicio deberán quedar fijados en la reglamentación que expida la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, una vez el alcalde Cristian Portilla sancione el acuerdo. Antes de arrancar se harán ajustes técnicos y socialización con la comunidad.