A Jorge lo atacaron en Quebrada Seca y el presunto responsable cayó metros después

Bucaramanga

Un hombre perdió la vida y otro fue capturado tras un homicidio registrado hacia el mediodía de este martes 18 de agosto en inmediaciones de la carrera 22 con avenida Quebrada Seca, en Bucaramanga. La rápida reacción permitió ubicar al presunto responsable a pocos metros del lugar.

La víctima fue identificada como Jorge Luis Cristancho Serrano, quien, según la información preliminar conocida por este medio, recibió un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza.

Las primeras versiones indican que un hombre se habría acercado hasta donde se encontraba Cristancho Serrano y, en circunstancias que ahora son investigadas, presuntamente accionó un arma de fuego en su contra.

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Luego de lo ocurrido, el señalado responsable habría intentado abandonar el sector. Sin embargo, personas que se encontraban en la zona intervinieron y ayudaron a detenerlo, mientras se producía la llegada de las autoridades.

Durante esta situación, el presunto agresor resultó con varias lesiones que, según la información conocida, habrían sido ocasionadas por integrantes de la comunidad.

Posteriormente, las autoridades materializaron la captura del hombre y, durante el procedimiento, le habría sido encontrada un arma de fuego, elemento que quedó bajo custodia y será sometido a los respectivos análisis dentro de la investigación. El capturado quedó a disposición de la autoridad.

Entre tanto, Jorge Luis fue auxiliado y trasladado de urgencia hasta el Hospital Universitario de Santander, Pese a los esfuerzos realizados, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión.

Investigadores deberán ahora establecer el móvil del crimen, determinar qué ocurrió durante los minutos previos y verificar mediante elementos materiales probatorios la presunta participación del capturado.

El arma encontrada también será pieza clave dentro del proceso, pues los análisis forenses permitirán determinar si corresponde a la utilizada en el homicidio.

Por ahora, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de presentar los elementos recopilados ante un juez, quien deberá definir la situación jurídica del detenido.