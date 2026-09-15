Bucaramanga

Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en zona boscosa de La Joya

El hallazgo se produjo este martes en el barrio La Joya. La persona tendría aproximadamente 50 años y, por ahora, su identidad no ha sido establecida.

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Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en zona boscosa de La Joya
El cuerpo fue encontrado a varios metros de la carretera, dentro de una zona boscosa del barrio La Joya.

Un cuerpo en aparente estado de descomposición fue encontrado durante el mediodía de este martes 15 de septiembre en una zona boscosa del barrio La Joya, en Bucaramanga.

El hallazgo se produjo hacia las 12:00 del mediodía, luego de que una ciudadana alertara sobre la presencia de una persona sin vida entre la vegetación, en inmediaciones de la calle 41 con carrera 2.

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Tras recibir el reporte, unidades que se encontraban en labores de vigilancia se desplazaron de inmediato hasta el lugar de los hechos.

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El cuerpo se encontraba en zona boscosa, aproximadamente a 20 metros de la carretera.

Se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Al parecer se trataría de una persona de aproximadamente 50 años, aunque este dato deberá ser confirmado mediante los procedimientos forenses correspondientes.

Unidades judiciales se encargaron de realizar la inspección técnica del lugar y el levantamiento del cuerpo para su traslado a Medicina Legal, donde los expertos deberán establecer su identidad, la causa de muerte y un tiempo aproximado de fallecimiento.

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