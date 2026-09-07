Ataque brutal contra Michael en Tres Canchas: recibió al menos seis disparos.

Bucaramanga

La tranquilidad de la noche del domingo terminó abruptamente en el sector de Tres Canchas, en Bucaramanga, cuando un hombre llegó hasta donde se encontraba un joven y abrió fuego contra él.

Eran aproximadamente las 8:45 de la noche de este pasado 6 de septiembre cuando ocurrió el ataque en inmediaciones de la calle 103C con carrera 13.

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La víctima fue identificada como Michael Stiven Alfonso Sánchez, conocido en el sector con el alias de ‘Mechas’.

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De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, Michael se encontraba en este sector cuando fue sorprendido por un hombre que se acercó y accionó un arma de fuego en repetidas oportunidades.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Después de disparar, el responsable huyó mientras Michael quedó gravemente afectado.

Tras conocerse lo sucedido, unidades de la Policía se desplazaron hasta Tres Canchas y encontraron al joven tendido con múltiples heridas.

La prioridad en ese momento fue llevarlo cuanto antes a recibir atención médica. Michael fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular hasta un centro asistencial.

Sin embargo, la gravedad de las heridas hizo imposible salvarlo. Al llegar al centro médico ya no presentaba signos vitales.

Según la información preliminar, Michael presentaba seis impactos producidos por arma de fuego.

Ahora comienza una investigación que deberá responder varias preguntas sobre lo sucedido aquella noche.

El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, cuyos investigadores trabajan en la reconstrucción de los momentos previos y posteriores al crimen.

Entre las labores estará determinar quién fue el responsable, por qué Michael fue atacado directamente y hacia dónde escapó después de disparar.

También se buscarán testimonios y posibles registros de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores que permitan reconstruir los movimientos del agresor.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del crimen, por lo que cualquier versión sobre las razones del ataque permanece como hipótesis.

Será la investigación judicial la que determine qué ocurrió antes de que el atacante llegara a Tres Canchas y qué habría motivado el crimen de Michael.