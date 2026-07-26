Murió presunto asaltante tras enfrentamiento con un soldado retirado en Bucaramanga

Bucaramanga

Un hombre que había resultado gravemente herido durante un presunto hurto registrado en el norte de Bucaramanga falleció este domingo 26 de julio, luego de permanecer bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el hecho.

El caso ocurrió hacia las 6:30 de la tarde del sábado 25 de julio en inmediaciones de la carrera 18 con calle 17, donde, según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego que alertaron a la comunidad.

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Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre tendido sobre la vía pública con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Santander. Allí ingresó a reanimación y posteriormente fue sometido a cirugía; sin embargo, este domingo 26 de julio se confirmó su fallecimiento.

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Según la versión oficial, momentos antes del intercambio de disparos, un ciudadano, soldado en uso de buen retiro, habría sido víctima de un hurto de una cadena de oro con arma de fuego. Tras el hecho, reaccionó utilizando su arma de propiedad, para la cual presentó el respectivo salvoconducto, impactando al presunto agresor cuando este intentaba huir.

La Policía informó que en el lugar fueron recuperados los elementos que, presuntamente, habían sido hurtados. Además, el arma utilizada por el soldado retirado quedó a disposición de las autoridades como parte del proceso investigativo.

Las autoridades señalaron que varios testigos respaldaron preliminarmente la versión entregada por el ciudadano sobre lo ocurrido. No obstante, serán la Fiscalía General de la Nación y los investigadores de Policía Judicial quienes adelanten las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se presentaron los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

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Personal del CTI de la fiscalía y realizó el respectivo levantamiento del cuerpo en la morgue del hospital universitario y lo traslado a medicina legal y ciencias forenses de la ciudad de Bucaramanga.