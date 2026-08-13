Bucaramanga

A Carlos Yerson lo asesinaron en el Barrio Comuneros.

Carlos Yerson López López fue auxiliado por una patrulla y trasladado al Hospital Universitario de Santander, pero llegó sin signos vitales. Los responsables escaparon y son buscados por las autoridades.

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A Carlos Yerson lo asesinaron en el Barrio Comuneros.
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Un nuevo homicidio es investigado por las autoridades en Bucaramanga, luego de que un hombre fuera atacado durante la madrugada de este jueves 13 de agosto cuando, al parecer, se encontraba descansando en vía pública del barrio Comuneros.

La víctima fue identificada como Carlos Yerson López López, quien, de acuerdo con la información preliminar conocida por este medio, era habitante de una vivienda no formal. El hecho se presentó aproximadamente a las 4:40 de la madrugada, en la calle 8 #25-65, del barrio antes mencionado.

Las primeras indagaciones señalan que López López se encontraba en el sector cuando varios sujetos desconocidos habrían llegado hasta el lugar y lo sorprendieron. En circunstancias que ahora son materia de investigación, el hombre recibió una grave herida ocasionada con un elemento cortopunzante.

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Tras lo ocurrido, los responsables habrían abandonado el lugar y escaparon con rumbo desconocido.

Una patrulla que atendió el caso encontró al hombre gravemente afectado y procedió a auxiliarlo. Debido a su condición, fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS) en un intento por brindarle atención médica.

Sin embargo, cuando llegó al centro asistencial ya no presentaba signos vitales.

El caso quedó en manos de investigadores de la Sijín, quienes adelantaron las diligencias urgentes y comenzaron la recopilación de información que permita reconstruir los minutos previos al crimen.

Una de las tareas de los investigadores será establecer quiénes fueron las personas que llegaron hasta el lugar, qué motivó la agresión y hacia dónde escaparon después de lo ocurrido.

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