Pelea en casa terminó en sangre: padre murió y su hijo quedó en manos de la Policía

Medellin

Una discusión familiar terminó convertida en tragedia durante las últimas horas en el barrio Uribe Ángel, en Envigado, donde un hombre perdió la vida dentro de una vivienda y su hijo terminó capturado.

La víctima fue identificada como Diego Alonso Gómez Saldarriaga.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de escuchar una fuerte discusión proveniente del inmueble.

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Unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar para verificar qué estaba ocurriendo.

Al ingresar a la vivienda encontraron a Diego Alonso sin signos vitales y con varias lesiones que, inicialmente, serían compatibles con un elemento cortopunzante.

Mientras los uniformados adelantaban la verificación de la escena, el hijo de la víctima habría salido de una de las habitaciones de la vivienda.

Según el reporte preliminar, el hombre manifestó ante los policías que él habría sido responsable de lo ocurrido.

Ante esta situación, fue capturado y trasladado en una patrulla para quedar a disposición de la autoridad competente.

Sin embargo, corresponderá a la Fiscalía y posteriormente a un juez determinar jurídicamente su responsabilidad dentro del caso.

Las primeras hipótesis apuntan a que todo se habría originado en medio de un episodio de intolerancia familiar.

Por ahora no se han conocido públicamente mayores detalles sobre qué habría provocado la discusión ni cuánto tiempo transcurrió entre el inicio de la confrontación y la llegada de las autoridades.

Los investigadores deberán establecer además qué elemento fue utilizado, reconstruir la secuencia exacta de lo ocurrido y verificar las versiones entregadas por quienes estuvieron en el lugar.

Personal judicial asumió las diligencias correspondientes, incluida la inspección del cuerpo y la recopilación de elementos materiales probatorios dentro de la vivienda.

También serán fundamentales los testimonios de los vecinos que escucharon la discusión y cualquier otro elemento que permita establecer con precisión qué sucedió.

El hombre capturado quedó a disposición de la autoridad competente mientras avanza el proceso de judicialización.

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