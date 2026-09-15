Marlon, el reciclador asesinado de dos disparos en la cabeza en el Divino Niño

Bucaramanga

Marlon Jahir Monterrey García había estado minutos antes en inmediaciones de la cancha del barrio. Poco después comenzó a caminar por una de las calles del sector, sin imaginar que en el camino se encontraría de frente con el hombre que terminaría arrebatándole la vida.





El crimen ocurrió hacia las 11:15 de la noche de este lunes 14 de septiembre, en los límites de los barrios Divino Niño y Napoles, al norte de Bucaramanga. Marlon, de 41 años, trabajaba como reciclador y era conocido por varias personas de la zona, donde también residían algunos integrantes de su familia.





De acuerdo con información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, la víctima caminaba por la calle 28, cerca de la carrera 1, cuando se encontró con el agresor. Las primeras versiones indican que el responsable habría llegado caminando. Al tener a Marlon frente a él, se acercó y, sin darle oportunidad de reaccionar, le disparó en dos oportunidades en la cabeza.





El reciclador cayó gravemente herido sobre la vía pública. Mientras algunos habitantes salían de sus viviendas después de escuchar las detonaciones, el atacante escapó a pie con rumbo desconocido. Cuando los vecinos llegaron hasta el lugar encontraron a Marlon tendido sobre el pavimento. La escena rápidamente se llenó de curiosos, mientras se solicitaba la presencia de las autoridades.





Su familia llegó minutos después





La noticia del ataque no tardó en llegar a oídos de los familiares de la víctima, quienes se encontraban cerca del sector. Algunos de ellos acudieron minutos después con la esperanza de encontrarlo con vida, pero Marlon ya había fallecido como consecuencia de las dos heridas que recibió.





El lugar fue acordonado para evitar que se alteraran posibles evidencias. Posteriormente, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía adelantaron la inspección del sitio y el levantamiento del cuerpo. Los investigadores comenzaron a recopilar información entre los habitantes y a establecer si existen cámaras de seguridad que hayan registrado la llegada o la huida del responsable.





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