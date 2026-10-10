Sicario habría llegado a pie y asesinado a Leonardo Pérez dentro de un lavadero.

Barranquilla

La violencia volvió a cobrar una vida en Barranquilla durante la noche del viernes 9 de octubre, cuando un hombre fue asesinado con arma de fuego dentro de un lavadero de vehículos ubicado en el barrio Las Malvinas, en el suroccidente de la ciudad. La víctima fue identificada como Leonardo Pérez Mendoza, quien se encontraba en el establecimiento situado en la calle 99 con carrera 9G cuando fue sorprendido por un sujeto que, al parecer, llegó con la intención de atacarlo. El hecho se registró aproximadamente a las 9:22 de la noche y generó momentos de temor entre las personas que permanecían en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, Leonardo Pérez Mendoza se encontraba acompañado de varias personas cuando un hombre desconocido habría llegado caminando hasta el lavadero. Según las primeras versiones, el individuo se acercó directamente a la víctima y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones. La situación tomó por sorpresa a quienes estaban en el establecimiento, mientras Pérez Mendoza quedó gravemente herido como consecuencia de los impactos recibidos.

Tras cometer el ataque, el responsable habría escapado a pie, aprovechando la confusión que se presentó en el lugar. Entretanto, las heridas sufridas por Leonardo Pérez Mendoza fueron de tal gravedad que le ocasionaron la muerte en el sitio. Lo ocurrido causó preocupación entre los habitantes del barrio Las Malvinas, quienes nuevamente se enfrentan a un episodio de violencia en este sector de Barranquilla. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas capturadas por este homicidio.

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Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, identificar al responsable y determinar los motivos que habrían desencadenado el ataque. Por ahora, se desconocen los móviles del homicidio y tampoco existe información oficial que permita establecer si Leonardo Pérez Mendoza había recibido amenazas anteriormente. Los investigadores deberán recopilar los testimonios y demás elementos de prueba que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en la capital del Atlántico.