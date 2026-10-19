Salió a buscar a su gato y nunca regresó: la tragedia que terminó con la vida de una niña de 12 años

Barranquilla

Una tragedia ha causado profundo dolor e indignación entre los habitantes de un conjunto residencial en Barranquilla, Atlántico, luego de que una niña de apenas 12 años perdiera la vida, presuntamente tras recibir una descarga eléctrica cuando salió de su apartamento para buscar a su gato. El lamentable hecho ocurrió durante la noche del domingo 18 de octubre y ha generado serios cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas del lugar.

El caso se registró aproximadamente a las 9:30 de la noche en un conjunto residencial ubicado en el sector de Caribe Verde, al suroccidente de la capital del Atlántico. De acuerdo con información preliminar, la menor habría salido descalza de su vivienda para buscar a su mascota, que se había escapado por una ventana, sin imaginar el peligro que encontraría en una de las zonas comunes del conjunto.

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Según el relato entregado por uno de sus familiares, la niña habría pisado un cable eléctrico en mal estado que sobresalía del suelo y estaba conectado a un poste metálico del alumbrado interno. La descarga habría sido tan fuerte que la menor cayó al suelo y quedó tendida junto a la estructura, en la parte posterior de una de las torres residenciales.

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La preocupación comenzó cuando sus familiares se percataron de que la pequeña no se encontraba dentro del apartamento. Tras buscarla durante varios minutos, la encontraron junto al poste de alumbrado, con lesiones que serían compatibles con una descarga eléctrica. En medio de la angustia, fue trasladada al centro asistencial del barrio El Pueblo, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

Un habitante, que solicitó mantener su identidad en reserva, denunció que días antes se habría presentado la caída de un poste de alumbrado en inmediaciones de la torre 23, presuntamente como consecuencia de las lluvias. Según su versión, esta situación ya había sido informada a la administración y se habrían enviado videos para advertir sobre los riesgos que representaban estas estructuras para los residentes.

Familiares de la menor también manifestaron públicamente su inconformidad por el estado de algunas instalaciones eléctricas y aseguraron que existían reportes anteriores sobre cables expuestos y estructuras que podían representar un peligro para quienes transitaban por las zonas comunes.

Tras conocerse el caso, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que unidades de Policía Judicial adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el fallecimiento.

Uno de los principales interrogantes es determinar si el cable que presuntamente provocó la descarga se encontraba expuesto desde días anteriores, si existían reportes formales sobre su estado y si se habían adoptado medidas para evitar accidentes.

De acuerdo con información divulgada por medios locales, la empresa Air-e indicó que las situaciones relacionadas con las instalaciones eléctricas internas de una propiedad horizontal corresponden al ámbito de atención de la administración del conjunto. Sin embargo, será necesario establecer técnicamente el origen de la falla y las responsabilidades que puedan derivarse de lo ocurrido.