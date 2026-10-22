Le cerraron el paso, lo bajaron de su carro y le dispararon en plena calle

Barranquilla

Un violento ataque con arma de fuego, ocurrido en el norte de Barranquilla, dejó gravemente herido a un joven que fue interceptado por varios hombres cuando se movilizaba en un vehículo particular. Las autoridades investigan si la agresión estaría relacionada con una presunta riña registrada horas antes durante una fiesta en un establecimiento del sector de Villa Campestre.

El hecho ocurrió hacia las 4:00 de la madrugada del miércoles 21 de octubre, en la calle 106 con carrera 51B, barrio Villa Santos. La víctima un joven de 19 años, quien se desplazaba en un automóvil Hyundai blanco cuando fue abordado por ocupantes de dos camionetas Toyota TXL.

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Según información conocida por medios locales, uno de los hombres descendió de una de las camionetas portando un arma de fuego y le exigió al joven que bajara de su vehículo. Después de un intercambio de palabras, el desconocido habría disparado en repetidas ocasiones contra el joven, quien quedó herido en plena vía pública.

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Tras cometer el ataque, el agresor regresó a la camioneta y escapó junto con los demás ocupantes. El segundo vehículo también abandonó el sector, mientras que el joven recibió auxilio y fue trasladado en ambulancia hasta la Clínica Portoazul Auna, donde recibió atención médica.

Una de las hipótesis que analizan las autoridades apunta a una posible confrontación ocurrida durante una fiesta en el sector de Villa Campestre, de donde presuntamente había salido el joven antes de ser interceptado.

Según información recopilada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, los investigadores buscan determinar si esa supuesta riña tiene relación con el posterior ataque armado. No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer ese vínculo ni las razones que motivaron la agresión.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado. ﻿