Lo acribillaron frente a su hija de 10 años: la niña también fue alcanzada por las balas

Barranquilla

Un violento ataque sicarial ocurrido en Barranquilla, Atlántico, dejó un hombre muerto y una niña de apenas 10 años herida. La víctima fue identificada como Tony Manuel Pacheco Mejía, de 46 años, un reconocido prestamista que fue atacado a disparos cuando se movilizaba en una camioneta acompañado de su familia. En medio del atentado, el hombre habría intentado embestir con su vehículo a los responsables antes de perder la vida.

El crimen se registró el viernes 16 de octubre, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, en la calle 130 con carrera 9G, en el sector de Caribe Verde, al suroccidente de Barranquilla. Según información preliminar, Pacheco Mejía conducía una camioneta Toyota Fortuner de color azul cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el conductor, sin importar que dentro del vehículo se encontrara su pequeña hija.

Publicidad

Pese a recibir varios impactos de bala, el prestamista habría alcanzado a acelerar la camioneta y embestir a sus agresores en un intento por escapar del ataque. Sin embargo, perdió el control del vehículo y terminó involucrado en un choque. Los sicarios consiguieron huir del lugar y, posteriormente, las autoridades encontraron una motocicleta abandonada que presuntamente habría sido utilizada durante el atentado.

Publicidad

La situación generó momentos de angustia entre quienes se encontraban en el sector. Pacheco Mejía y su hija fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial del barrio El Pueblo, donde los médicos confirmaron que el hombre había llegado sin signos vitales. La menor también resultó lesionada durante el ataque y recibió atención médica. Hasta el momento no se conoce un informe oficial actualizado sobre su estado de salud.

Una de las hipótesis que rodean el asesinato apunta a una posible retaliación relacionada con disputas por rutas de cobro de préstamos informales en Barranquilla. De acuerdo con versiones conocidas por medios locales, la actividad económica de la víctima podría estar relacionada con el atentado. No obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades y continúa siendo materia de investigación.

Otro hecho que ha generado indignación es la denuncia de familiares de la víctima, quienes aseguraron que algunas personas que se acercaron al lugar para supuestamente ayudar a los heridos habrían aprovechado la confusión para sustraer pertenencias, entre ellas unas joyas que presuntamente llevaba la niña. Esta situación tampoco ha sido confirmada oficialmente y deberá ser esclarecida por las autoridades.

Entre tanto, investigadores de la Policía y la Fiscalía trabajan en la recopilación de elementos materiales probatorios y en la revisión de posibles cámaras de seguridad del sector para reconstruir los movimientos de los atacantes. La motocicleta que habría sido abandonada también forma parte de los elementos que podrían contribuir al esclarecimiento del caso.