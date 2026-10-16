Su último acto de valentía: murió intentando salvar a un amigo.

Barranquilla

Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó en una tragedia que hoy enluta a una familia. Elías Rafael Pitalúa Peralta, un joven de 22 años, perdió la vida durante la madrugada del jueves 15 de octubre, luego de ingresar al mar para intentar salvar a un amigo que se encontraba en dificultades en las playas de Puerto Colombia, Atlántico.

Según la información conocida, Elías trabajaba como mesero en un restaurante del norte de Barranquilla y había terminado su jornada laboral hacia las 11:30 de la noche del miércoles. Como estaba próximo a cumplir años, decidió salir con uno de sus compañeros de trabajo para compartir un momento especial. Ambos se dirigieron hacia el sector del muelle de Puerto Colombia, sin imaginar que aquella celebración terminaría de la peor manera.

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Hacia las 3:00 de la madrugada, uno de los jóvenes comenzó a tener dificultades dentro del mar. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Elías intentó auxiliarlo y ayudarlo a regresar a la orilla. De acuerdo con un testimonio el joven habría logrado poner a salvo a su compañero, pero durante el intento de rescate fue arrastrado por la corriente y no consiguió salir del agua.

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La emergencia generó momentos de angustia entre quienes se encontraban en el lugar. Pese a lo ocurrido, Elías perdió la vida por inmersión. Posteriormente, las autoridades hicieron presencia en el sector y adelantaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias de esta tragedia.

Detrás de esta dolorosa noticia quedó una familia que hoy lamenta la partida de un joven que tenía numerosos proyectos. Elías era padre de una bebé de apenas siete meses y, según contó su hermana, trabajaba para salir adelante y brindar mejores oportunidades a su pequeña hija. Incluso, recientemente había adquirido un crédito con la intención de conseguir una vivienda.

También se conoció que, antes de la emergencia, uniformados de la Policía les habrían advertido a los jóvenes sobre los riesgos de ingresar al mar durante la madrugada, cuando no se encuentra habilitado el servicio regular de salvavidas. Las autoridades locales han reiterado que los bañistas deben respetar los horarios establecidos y evitar ingresar al agua durante la noche, especialmente en sectores donde las corrientes representan un peligro.

La muerte de Elías Rafael Pitalúa Peralta ha causado tristeza entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes hoy recuerdan a un joven que salió a celebrar sus 22 años y, según el relato de sus seres queridos, terminó perdiendo la vida mientras intentaba ayudar a otra persona. Las circunstancias exactas de lo sucedido continúan siendo materia de esclarecimiento.