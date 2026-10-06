Fue a visitar a su expareja y terminó muerto: Sergio Isaac tenía 19 años

Barranquilla

Una visita a su expareja sentimental terminó en tragedia para Sergio Isaac Barros Medina, de 19 años, quien murió durante la noche del lunes 5 de octubre después de resultar herido con un arma cortopunzante en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Barros Medina había llegado al sector acompañado de un primo para visitar a su expareja con quien habia quedado como amigos. En el lugar se produjo una discusión con otro hombre que posteriormente terminó en una riña.

Una de las versiones conocidas sobre el caso señala que el otro involucrado sería el actual novio de la joven y que sería menor de edad. Según ese reporte, durante la confrontación Sergio habría recibido una herida con arma cortopunzante a la altura de la clavícula.

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Tras la agresión, el joven habría permanecido durante varios minutos gravemente herido hasta que habitantes del sector se percataron de lo ocurrido y acudieron en su ayuda.

Sergio fue trasladado de urgencia hasta el Camino Ciudadela 20 de Julio, donde ingresó para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, falleció mientras era atendido.

Después de los hechos, el señalado agresor habría abandonado el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente de una captura relacionada con este homicidio.

El caso generó confusión durante las primeras horas. Una versión que circuló inicialmente señalaba que se habría tratado de un intento de hurto con personas heridas durante un supuesto intercambio de disparos.

Sin embargo, con el avance de las verificaciones, la Policía Metropolitana de Barranquilla estableció preliminarmente que la muerte de Sergio Isaac Barros Medina no estaría relacionada con un atraco, sino con una confrontación por problemas personales.

Investigadores judiciales trabajan ahora en reconstruir los momentos previos al enfrentamiento, determinar cómo comenzó la discusión y establecer la responsabilidad del señalado agresor.

Por ahora, la hipótesis de una confrontación relacionada con asuntos sentimentales permanece como una de las líneas preliminares del caso, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.