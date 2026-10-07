Tenía una beca y soñaba con ser médico: Andrés Sebastián murió camino a la universidad

Accidentes

El camino hacia la universidad terminó en tragedia para Andrés Sebastián Tolero Suárez, un joven de apenas 17 años que murió este miércoles 7 de octubre después de sufrir un grave accidente de tránsito mientras se desplazaba en motocicleta para asistir a sus clases de primer semestre de Medicina en la Universidad del Magdalena.

El siniestro ocurrió durante la mañana en el barrio Jardín, en Santa Marta. Según las primeras versiones conocidas, Andrés avanzaba en su motocicleta cuando se produjo una colisión con otro vehículo similar. Testigos señalaron preliminarmente que el otro motociclista habría omitido una señal de pare y se movilizaba a alta velocidad, circunstancias que deberán ser determinadas oficialmente por las autoridades.

Producto del fuerte impacto, el estudiante perdió el control de la motocicleta y cayó violentamente contra el pavimento. Andrés sufrió un grave trauma en la cabeza y fue auxiliado para ser trasladado de urgencia hasta la Clínica Bahía.

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Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, las lesiones eran de consideración y minutos después se confirmó su fallecimiento, noticia que causó profunda tristeza entre familiares, amigos, compañeros de estudio y miembros de la comunidad educativa.

La historia de Andrés Sebastián estaba marcada por su destacado desempeño académico. El joven era egresado del Colegio Nuestra Señora de Fátima y había logrado uno de los resultados más sobresalientes de su institución en las Pruebas Saber 11.

Su rendimiento académico incluso había sido reconocido por la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y su antiguo colegio, que le entregaron una placa como exaltación por los resultados alcanzados durante su etapa escolar.

Ese esfuerzo le abrió las puertas para comenzar sus estudios universitarios. Andrés había conseguido una beca y recientemente había iniciado el primer semestre de Medicina en la Universidad del Magdalena, carrera con la que esperaba construir su futuro profesional.

Aunque apenas daba sus primeros pasos en la universidad, quienes conocieron su trayectoria destacaban la disciplina con la que había trabajado para conseguir sus objetivos. Gran parte de su vida también había transcurrido en Valledupar antes de iniciar esta nueva etapa académica.

Además de sus estudios, Andrés practicaba taekwondo, disciplina deportiva que hacía parte de sus actividades fuera de las aulas.

Las autoridades de tránsito deberán determinar ahora la dinámica exacta del choque, verificar las versiones entregadas sobre una posible omisión de la señal de pare y establecer las eventuales responsabilidades de los conductores involucrados.

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