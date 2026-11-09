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De la boda al hospital: novia sufrió grave accidente junto a su padre y hermana

Darly Yohana Murcia había celebrado su matrimonio con Yeison Cruz. Horas después, el vehículo en el que viajaba con su padre y hermana chocó contra un árbol y terminó incendiado.

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De la boda al hospital: novia sufrió grave accidente junto a su padre y hermana
Foto: captura de pantalla/ Una celebración matrimonial en Florencia, Caquetá, terminó marcada por un grave accidente de tránsito que dejó a tres integrantes de una familia hospitalizados.

Lo que debía ser uno de los momentos más felices de su vida terminó convertido en una dolorosa emergencia para una familia en Florencia, Caquetá. Una mujer que acababa de contraer matrimonio sufrió un grave accidente de tránsito cuando regresaba a casa acompañada de su padre y su hermana, pocas horas después de celebrar su boda.

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La protagonista de esta historia es Darly Yohana Murcia, quien durante la noche del sábado 7 de noviembre habría celebrado su unión matrimonial con Yeison Cruz, en Villa Guadalupe, sobre la vía que conduce hacia Morelia, en zona rural de Florencia.

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Sin embargo, la alegría de la celebración se vio interrumpida cuando se presentó un aparatoso siniestro vial en el sector conocido como La Consolata.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por medios locales, Darly Yohana se movilizaba en un vehículo junto a su padre, Jesús Murcia, y su hermana, Edilma Murcia, cuando, por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, el automotor terminó impactando contra un árbol.

La situación se agravó cuando, después de la colisión, el vehículo comenzó a incendiarse, generando una emergencia que dejó a sus tres ocupantes con lesiones de consideración.

Tras el accidente, los afectados fueron trasladados al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, donde recibieron atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según los primeros reportes, Jesús Murcia y Edilma Murcia permanecían bajo atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que Darly Yohana también continuaba hospitalizada.

Uno de los aspectos pendientes por esclarecer es qué ocasionó que el vehículo terminara chocando contra el árbol y posteriormente fuera consumido por las llamas.

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