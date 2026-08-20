Capturan a coronel activo del Ejército por presuntos nexos con grupos armados.

Bogota

Un coronel activo del Ejército Nacional fue capturado en Bogotá en cumplimiento de una orden judicial emitida dentro de una investigación que busca establecer sus presuntos vínculos con organizaciones armadas ilegales.

El procedimiento se realizó en el Cantón Norte, donde el oficial quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las audiencias correspondientes.

De acuerdo con la información conocida, la investigación analiza posibles contactos con integrantes del ELN y estructuras de las disidencias de las Farc, además de otras conductas que estarían relacionadas con narcotráfico y terrorismo.

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Las indagaciones abarcan hechos ocurridos en diferentes periodos y una de las líneas busca establecer si el oficial habría recibido recursos a cambio de actuaciones que presuntamente favorecían intereses de estas organizaciones.

También se investigan posibles delitos relacionados con concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho y tráfico o porte de armas de uso restringido, entre otras conductas señaladas dentro del proceso.

El Ejército Nacional confirmó el procedimiento y aseguró que facilitó las actuaciones de las autoridades judiciales. La institución también reiteró su respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que manifestó su disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

Es importante precisar que la captura no representa una condena y que los supuestos vínculos con organizaciones ilegales hacen parte de una investigación que deberá ser definida por la justicia.

El oficial permanecerá a disposición de las autoridades mientras avanza el proceso y se determina su situación jurídica.