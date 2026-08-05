VIDEO: Intentó robar a una mujer, huyó y terminó muerto tras cruzarse con la Policía

Cúcuta

Un presunto caso de hurto terminó con un hombre muerto el martes 04 de agosto luego de una intervención de dos uniformados de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje en la en la avenida 10 con calle 13 en el barrio El Contento en cúcuta.

Según la información conocida por medios locales, el hombre se acercó a una mujer que permanecía junto a su motocicleta y, mediante intimidación con un arma, la habría obligado a entregarle su teléfono celular y otras pertenencias.

Después de apoderarse de los objetos, el señalado emprendió la huida con la intención de llegar hasta una motocicleta en la que, al parecer, lo esperaba otro individuo.

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Sin embargo, mientras intentaba escapar, se encontró de frente con dos policías que patrullaban el sector. Los uniformados se percataron de lo ocurrido e intervinieron para impedir que continuara la fuga.

Las versiones preliminares indican que los policías utilizaron sus armas de dotación durante el procedimiento. El hombre intentó seguir corriendo, pero solo logró avanzar algunos metros antes de caer sobre la vía.

Posteriormente, se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuántos disparos recibió ni qué tipo de arma habría utilizado para intimidar a la mujer.

Uno de los testigos aseguró que el uniformado disparó en repetidas ocasiones. Sin embargo, esa declaración deberá ser contrastada con los informes policiales, los resultados forenses y los demás elementos recopilados durante la investigación.

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El lugar fue asegurado mientras las autoridades judiciales adelantaban la inspección correspondiente y recolectaban elementos que permitan reconstruir la secuencia completa de los hechos.

Dentro de la investigación se deberá establecer si el hombre portaba un arma real, si representó una amenaza inmediata para los uniformados o para otras personas y bajo qué circunstancias los policías hicieron uso de sus armas de dotación.

También se busca identificar al segundo individuo que, presuntamente, esperaba al señalado en una motocicleta y que habría escapado después de observar la intervención policial.

Las grabaciones de cámaras de seguridad, los testimonios de quienes presenciaron lo ocurrido y los análisis técnicos serán determinantes para esclarecer el procedimiento y establecer si la actuación de los uniformados se ajustó a los protocolos.

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