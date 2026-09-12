Un disparo acabó con la vida de Francisco Javier en Piedecuesta esta madrugada

Piedecuesta

Un hecho violento registrado durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre acabó con la vida de un joven de 25 años en el municipio de Piedecuesta, Santander.

La víctima fue identificada como Francisco Javier Ramírez Pabón, quien fue encontrado tendido en el suelo en el sector conocido como La Caponera, cerca del asentamiento Nueva Colombia.

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De acuerdo con información conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga alrededor de las 3:00 de la madrugada habitantes de la zona habrían escuchado varias detonaciones. Minutos después, patrullas de la policia nacional llegaron al lugar y encontraron al joven en delicado estado.

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Aunque inicialmente no se apreciaban con claridad las lesiones que presentaba, Francisco Javier fue trasladado de inmediato hasta el Hospital Local de Piedecuesta. Pese a los esfuerzos realizados para auxiliarlo, los médicos confirmaron su fallecimiento.

De manera preliminar, se estableció que el joven habría recibido un impacto que le ocasionó una grave lesión interna. Las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque todavía son materia de investigación.

Por ahora, se desconoce quién estaría detrás del hecho y tampoco existe una versión oficial que permita establecer plenamente los motivos. Una de las hipótesis que deberá ser verificada por los investigadores apunta a que se habría tratado de un ataque por un posible ajuste de cuentas; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada.

En el sector no habría suficientes cámaras de seguridad que permitan reconstruir con claridad el recorrido del responsable. Esta situación podría dificultar las primeras labores investigativas.

Unidades de criminalistica de la SIJIN realizó la inspección correspondiente y trasladó el cuerpo a Medicina Legal. Asimismo, fueron iniciadas las labores de vecindario y recopilación de información para determinar qué ocurrió antes del ataque, identificar al agresor y establecer la ruta que utilizó para escapar.



