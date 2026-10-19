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Helicóptero Black Hawk cayó con 19 militares a bordo.

Cuatro uniformados sufrieron fracturas tras el accidente de un Black Hawk en Inzá. Las causas son investigadas.

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Helicóptero Black Hawk cayó con 19 militares a bordo
Foto: Referencia /Un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional se precipitó a tierra en Inzá, Cauca, durante una operación militar.

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional se precipitó a tierra este lunes 19 de octubre en zona rural del municipio de Inzá, Cauca, cuando adelantaba operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal. Aunque el accidente dejó varios uniformados heridos, las autoridades confirmaron que todos los ocupantes sobrevivieron.

De acuerdo con la información conocida, en la aeronave, identificada con matrícula EJC 2175, viajaban 19 militares, entre ellos 15 uniformados que eran transportados y cuatro integrantes de la tripulación. El helicóptero cubría la ruta entre Popayán e Inzá cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, perdió altura y terminó precipitándose a tierra.

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Los primeros reportes señalan que cuatro militares sufrieron fracturas, mientras que los otros 15 presentaron golpes y contusiones. Los afectados recibieron atención médica y, según el parte entregado por el Ejército Nacional, su estado de salud es estable.

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Tras la emergencia, la institución activó los protocolos correspondientes y ordenó el desplazamiento de un equipo de especialistas y técnicos para adelantar las investigaciones que permitan establecer qué provocó el accidente.

Por el momento, las autoridades no han confirmado si la caída estuvo relacionada con una falla mecánica, condiciones climáticas u otra circunstancia. El Ejército reiteró que no se registraron víctimas fatales.

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