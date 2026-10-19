Tragedia: trabajadores quedaron sepultados tras derrumbe en mina de oro; hay nueve muertos.

Accidentes

Una tragedia se registró durante la mañana de este lunes 19 de octubre en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, departamento de Nariño, luego de que un deslizamiento de tierra afectara una zona de explotación artesanal de oro y dejara un saldo preliminar de al menos nueve personas fallecidas, mientras continúan las labores para establecer cuántos trabajadores permanecen desaparecidos.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades departamentales, la emergencia ocurrió hacia las 8:30 de la mañana, en un sector ubicado entre las veredas El Chambero y Bellavista. En ese momento, cerca de 30 personas se encontraban realizando actividades de extracción de oro cuando una gran cantidad de tierra y lodo se desprendió y cayó sobre el lugar donde trabajaban.

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La magnitud del derrumbe generó momentos de angustia entre los habitantes de la zona, quienes comenzaron a colaborar en la búsqueda de las víctimas. Aunque inicialmente se conocieron versiones sobre un número mayor de fallecidos, las autoridades han señalado que el balance preliminar es de nueve personas muertas y que todavía no se cuenta con una cifra definitiva de desaparecidos.

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Las labores de búsqueda y rescate enfrentan dificultades debido a las condiciones geográficas y al acceso limitado al lugar de la emergencia. Esta situación ha complicado el ingreso de personal especializado y equipos necesarios para remover el material que cubrió parte de la zona minera.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención urgente de las entidades nacionales y departamentales, así como apoyo aéreo para facilitar la evacuación de posibles heridos. También pidió fortalecer la atención hospitalaria y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el trabajo de los organismos de socorro.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para determinar el número total de afectados y las circunstancias que provocaron el deslizamiento. No se descarta que el balance de víctimas pueda cambiar a medida que avancen las operaciones de búsqueda en esta zona del departamento de Nariño.