Trágico accidente: Jessica murió tras ser arrollada por un tractocamión

Accidentes

Un grave accidente de tránsito registrado durante este viernes 25 de septiembre cobró la vida de Jessica Maldonado, una mujer oriunda de Bucarasica que era ampliamente reconocida por el trabajo que desarrollaba junto a campesinos y productores del sector rural de este municipio de Norte de Santander.

El siniestro ocurrió sobre la vía Cúcuta–Ocaña, en el sector comprendido entre La Sanjuana y La Curva. Según la información conocida de manera preliminar, Jessica se desplazaba en una motocicleta cuando se vio involucrada en un accidente con un tractocamión que también transitaba por este corredor vial. La gravedad de lo ocurrido provocó que la mujer perdiera la vida.

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Las circunstancias exactas que antecedieron al siniestro todavía son materia de investigación. Las primeras versiones indican que la motociclista habría sido arrollada por el vehículo de carga; sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de reconstruir la trayectoria de ambos vehículos y establecer responsabilidades.

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Hasta el momento tampoco se conocen públicamente mayores detalles sobre el conductor del tractocamión ni las actuaciones posteriores al accidente. La investigación deberá determinar cómo se produjo el contacto entre la motocicleta y el vehículo pesado y qué factores pudieron incidir en el desenlace.

La noticia causó especial consternación en Bucarasica, donde Jessica era conocida por acompañar diferentes actividades relacionadas con la atención de animales en las zonas rurales. Su trabajo la había llevado a recorrer diferentes veredas y mantener contacto permanente con familias campesinas del municipio.

La Alcaldía de Bucarasica lamentó públicamente su fallecimiento y recordó que Jessica había acompañado el trabajo institucional en el sector rural como vacunadora de porcinos, contribuyendo al cuidado de los animales y apoyando a las comunidades campesinas.

La administración municipal destacó su compromiso y dedicación y manifestó que Jessica dejó huella entre las comunidades que acompañó mediante su trabajo. Familiares, amigos y personas que la conocieron también han expresado mensajes de solidaridad tras conocerse la noticia.

Por ahora, las causas exactas del accidente continúan bajo investigación. Las autoridades deberán establecer la dinámica del siniestro y determinar las circunstancias que llevaron al choque que terminó con la vida de Jessica Maldonado en este importante corredor vial de Norte de Santander.