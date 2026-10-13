Salió a entregar un almuerzo y encontró la muerte: tenía apenas 16 años

Accidentes

Una familia de Aguachica, en el sur del Cesar, atraviesa un difícil momento tras la muerte un adolescente de 16 años, quien se desplazaba en motocicleta y falleció como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito registrado en inmediaciones del sector conocido como Skape, sobre la variante que comunica a Aguachica con Aguas Claras.

Según información cinocida por medios locales, el joven se desplazaba por este corredor vial cuando ocurrió el siniestro que terminó costándole la vida. Las primeras versiones señalan que el adolescente se dirigía a entregar un almuerzo a la esposa de su empleador, una actividad que realizaba cuando, por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, se vio involucrado en el accidente cerca de uno de los accesos al municipio.

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Debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente, el adolescente fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial de Aguachica. Sin embargo, según versiones, el menor de 16 años habría llegado a la clínica sin signos vitales, por lo que el personal médico confirmó su fallecimiento. Las autoridades buscan establecer si perdió la vida en el lugar del siniestro o durante su traslado al centro médico.

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El adolescente era estudiante de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, un establecimiento educativo de Aguachica donde cursaba sus estudios y compartía con otros jóvenes de su edad.

La noticia también ha generado preocupación entre habitantes del municipio, especialmente por las condiciones de seguridad vial en los corredores de ingreso y salida de Aguachica, por donde diariamente circulan vehículos particulares, motocicletas y automotores de transporte de carga.

Investigan las circunstancias del accidente

De acuerdo con los reportes preliminares, personal de tránsito y autoridades judiciales asumieron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido en el sector de Skape. Entre los aspectos por determinar se encuentran las condiciones en las que se desplazaba el menor, la posible participación de otros vehículos y las circunstancias que precedieron al siniestro.

Las versiones conocidas hasta ahora no permiten establecer responsabilidades ni señalar una causa concreta del accidente. Por ello, será necesario esperar los resultados de las investigaciones y los informes oficiales de las autoridades competentes.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles que permitan conocer cómo ocurrió el accidente y esclarecer las circunstancias de esta tragedia que enluta a Aguachica.



