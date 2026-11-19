Tolima

La angustiosa búsqueda de Yeimy Andrea Quevedo, una joven madre de 23 años que había desaparecido después de terminar su jornada laboral, tuvo un desenlace trágico. Su cuerpo fue encontrado la noche del miércoles 18 de noviembre en una carretera rural del municipio de Rioblanco, al sur del Tolima, luego de cinco días sin que sus familiares tuvieran noticias de su paradero.

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La víctima, egresada de la Universidad del Tolima y madre de un niño pequeño, había sido vista por última vez el viernes 13 de noviembre, aproximadamente a las 11:00 de la noche, cuando salió del establecimiento comercial donde trabajaba. Desde ese momento, su familia comenzó a vivir una incertidumbre que terminó con la confirmación de su muerte.

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De acuerdo con la información conocida, Yeimy Andrea residía en la vereda Gaitán y, después de cerrar el negocio donde laboraba, debía regresar a su vivienda. Sin embargo, nunca llegó a su destino y tampoco volvió a comunicarse con sus seres queridos, situación que encendió las alarmas entre sus allegados.

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La preocupación aumentó durante el sábado 14 de noviembre, cuando la joven tampoco se presentó a trabajar. Sus familiares comenzaron a recorrer diferentes sectores del municipio y difundieron fotografías en redes sociales, solicitando la colaboración de la comunidad para obtener información que permitiera encontrarla.

La búsqueda terminó alrededor de las 7:30 de la noche del miércoles 18 de noviembre, cuando fue localizado el cuerpo de una mujer a un costado de la carretera que comunica a Rioblanco con el corregimiento de Herrera, específicamente en el sector conocido como el cruce de Betania.

El mayor Anderson Velásquez, comandante del Distrito de Policía de Chaparral, confirmó que la víctima presentaba impactos de arma de fuego, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida.

El oficial rechazó el hecho violento y aseguró que la institución dispuso sus capacidades investigativas para establecer lo ocurrido. Uno de los principales interrogantes es qué sucedió con la joven durante los cinco días que permaneció desaparecida y quiénes estarían detrás de su muerte.

Uno de los aspectos más dolorosos del caso es que Yeimy Andrea era madre de un niño de dos años, quien la esperaba en su vivienda. Durante los días de búsqueda, familiares, amigos y habitantes de la región realizaron actividades comunitarias, entre ellas una marcha y una velatón, con la esperanza de encontrarla con vida.

Las investigaciones deberán determinar cuándo ocurrió la muerte, reconstruir los últimos movimientos de Yeimy Andrea después de salir de su trabajo y establecer quiénes participaron en el hecho.