Santander

Paseo familiar terminó en tragedia: joven de 16 años murió en un río de Santander

El adolescente se encontraba con su familia en la vereda La Marta, jurisdicción de Girón, cuando se sumergió en el río y no volvió a salir a la superficie.

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Paseo familiar terminó en tragedia: joven de 16 años murió en un río de Santander
El adolescente de 16 años se encontraba con su familia en el río Sogamoso cuando se sumergió y no volvió a salir a la superficie.

Un paseo familiar terminó en tragedia durante la tarde del martes 15 de septiembre en aguas del río Sogamoso, sector de la vereda La Marta, jurisdicción de Girón.

La víctima fue un adolescente de 16 años que se encontraba compartiendo con sus familiares cuando ingresó al río.

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En determinado momento el joven se sumergió y no volvió a salir a la superficie.

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Sus familiares comenzaron a buscarlo inmediatamente y pidieron ayuda a personas que se encontraban en el sector.

De acuerdo con las primeras versiones aportadas por testigos, el adolescente habría sido sorprendido presuntamente por un remolino que lo arrastró. Esta circunstancia, sin embargo, deberá ser establecida con precisión.

Varios pescadores de la zona se sumaron a la búsqueda y finalmente lograron ubicarlo y sacarlo del agua. Para ese momento ya no presentaba signos vitales.

Unidades judiciales llegaron posteriormente para realizar la inspección correspondiente. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se establecerá oficialmente la causa de su muerte.

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