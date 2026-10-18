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El ataque que terminó con la vida de un menor de 16 años y dejó otro joven en UCI

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 17 de octubre, en la vía que comunica el casco urbano de Sabana de Torres con el sector de La Gómez.

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El ataque que terminó con la vida de un menor de 16 años y dejó otro joven en UCI
Un adolescente de 16 años murió y otro joven resultó gravemente herido durante un ataque armado ocurrido en Sabana de Torres.

Un adolescente de 16 años perdió la vida y otro joven resultó gravemente herido en un ataque armado registrado durante la noche del pasado sábado 17 de octubre en el municipio de Sabana de Torres, Santander. El hecho ocurrió en la vía que comunica el casco urbano con el sector de La Gómez, donde las víctimas habrían sido interceptadas por sujetos armados que dispararon en su contra.

Según información preliminar, el menor falleció como consecuencia de las heridas ocasionadas por arma de fuego, mientras que el segundo joven fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido a la gravedad de sus lesiones.

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Las primeras versiones indican que los agresores habrían abordado a las víctimas en este corredor vial y, tras efectuar varios disparos, escaparon con rumbo desconocido. Por ahora, se desconocen las circunstancias que desencadenaron el ataque y si las dos personas eran el objetivo de los responsables.

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Tras lo sucedido, unidades de la Policía llegaron al lugar para adelantar las primeras diligencias investigativas. Las autoridades buscan recopilar testimonios y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido, establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

El homicidio del adolescente ha generado preocupación entre los habitantes de Sabana de Torres, quienes manifiestan inquietud por los episodios de violencia que afectan la tranquilidad del municipio. Entretanto, las investigaciones continúan y se espera conocer nuevos detalles sobre el ataque y la evolución del estado de salud del joven que permanece hospitalizado.

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