Lucas Murillo ingresó al programa Aulas Hospitalarias de Floridablanca

Floridablanca

La hospitalización de Lucas Murillo García no interrumpirá su proceso educativo. El niño de siete años, cuyo mensaje dirigido al presidente de la República se conoció recientemente en redes sociales, ingresó al programa Aulas Hospitalarias de Floridablanca mientras recibe atención médica especializada por una cardiopatía.

Lucas permanece en el Instituto Cardiovascular del HIC, en Floridablanca, acompañado por su familia y bajo observación de profesionales de la salud. Allí conocieron el programa que permite que niños, niñas y adolescentes con enfermedades graves continúen su formación académica durante su permanencia en centros médicos.

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Para Andrea Patricia García, madre del menor, conocer esta iniciativa representó un alivio ante el temor de que Lucas pudiera perder el año escolar por una hospitalización prolongada.

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“Llegamos aquí y fue una gran sorpresa y una alegría, porque teníamos el temor de que la estancia fuera larga y el niño pudiera perder este año de estudio”, manifestó la mujer.

El programa también realiza un proceso de articulación con las instituciones educativas de origen de cada paciente. En el caso de Lucas, su docente ha enviado las guías correspondientes para que pueda continuar con los contenidos de primero de primaria.

“La profesora se ha encargado de enviarle las guías de lo que le hace falta y siempre ha estado en contacto con nosotros. Sus compañeros también le han enviado notas de apoyo”, explicó su madre.

Aunque actualmente reside con su familia en Cúcuta, Lucas nació en Floridablanca. Es hincha del Barcelona, su superhéroe favorito es Spiderman y, según su familia, mantiene el deseo de continuar aprendiendo pese al proceso médico que atraviesa.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, llegó hasta el centro médico para darle la bienvenida al programa. De acuerdo con el mandatario, Lucas se suma a otros 112 menores que reciben acompañamiento educativo mientras avanzan en sus tratamientos.

“Mientras adelantan el tema clínico, también están siendo escolarizados y con ello pueden seguir definiendo su proyecto de vida”, señaló Sánchez Carvajal.

La madre del menor destacó que las actividades escolares también le permiten a Lucas conservar parte de su rutina y distraerse de las dificultades propias de la hospitalización.

“Eso significa que lleva una vida regular y no siente que debe permanecer todo el día en una cama porque está enfermo. Le ayuda a olvidarse de su malestar y a continuar con el estudio”, concluyó Andrea García.

El programa Aulas Hospitalarias busca garantizar el derecho a la educación de los menores que, debido a una condición de salud, deben permanecer durante varios días o semanas en una institución médica.