Lo atacaron sin piedad: hombre fue asesinado en la vía a Lebrija

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Un nuevo hecho de violencia se registró durante la tarde de este jueves 22 de octubre en el municipio de Lebrija, Santander, donde un hombre perdió la vida luego de ser atacado con arma blanca en inmediaciones de la vía principal que comunica al aeropuerto internacional Palonegro con el casco urbano del municipio.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron hacia las 4:21 de la tarde, cuando la víctima habría sido abordada por sujetos que, al parecer, se movilizaban en una motocicleta. En circunstancias que todavía son materia de investigación, el hombre recibió al menos dos heridas con arma blanca que le ocasionaron la muerte en el lugar.

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Tras la agresión, la víctima quedó tendida sobre el carril izquierdo de este corredor vial, en sentido hacia Lebrija. Las primeras versiones indican que se trataría de una persona que presuntamente se encontraba en condición de habitabilidad de calle, información que aún deberá ser confirmada por las autoridades, al igual que su identidad.

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De acuerdo con los reportes iniciales, los presuntos responsables habrían escapado del sitio a bordo de la motocicleta. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer su identidad, determinar las circunstancias del ataque y esclarecer los motivos que habrían desencadenado este hecho violento.

Hasta el lugar fueron requeridas unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, encargadas de realizar la inspección técnica del cadáver y recopilar elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

Las autoridades buscan establecer lo sucedido e identificar a quienes habrían participado en este ataque ocurrido en una de las principales vías de acceso a Lebrija.