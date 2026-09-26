Darío Leal, el motociclista que murió tras fuerte choque en Vijagual.

Accidentes

Darío Alberto Leal Arciniegas, de 39 años, fue identificado como la víctima fatal del fuerte accidente ocurrido durante la tarde de este sábado en Vijagual, sobre la vía a Rionegro. El hombre se movilizaba en motocicleta acompañado por una mujer identificada como Yolanda Cortes Herrera de 48 años cuando se produjo una violenta colisión contra una camioneta frente al balneario Villa Luz.

Darío residía en una vereda del municipio de Rionegro y viajaba en una motocicleta de placas XGI-01E. Su acompañante también resultó afectada durante el choque y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

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El accidente ocurrió aproximadamente hacia las 3:20 de la tarde. De acuerdo con versiones preliminares entregadas por testigos, una camioneta de placas GZR-056 se desplazaba por este corredor vial y, al llegar frente al balneario, presuntamente se disponía a realizar un giro hacia una vía terciaria.

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Fue en ese momento cuando se produjo la colisión entre la camioneta y la motocicleta. La dinámica exacta todavía deberá ser establecida mediante la inspección del lugar, las posiciones finales de los vehículos, los testimonios recogidos y demás elementos que sean incorporados a la investigación.

Según la información conocida inicialmente, Darío habría recibido directamente el fuerte impacto contra la puerta delantera derecha de la camioneta. Producto del choque sufrió lesiones de gravedad, especialmente en la zona del cuello, por lo que fue auxiliado y trasladado rápidamente hacia un centro asistencial.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Darío Alberto llegó al centro médico sin signos vitales. Minutos después del accidente también llegó hasta el sector uno de sus hijos, luego de que mediante la placa de la motocicleta se intentara ubicar a los familiares de las personas involucradas.

La mujer de 48 años que acompañaba a Darío en la motocicleta también resultó lesionada durante el accidente. Fue trasladada para recibir atención médica y, según la última información conocida, permanece hospitalizada en la Clínica Chicamocha.

Unidades de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga serán las encargadas de realizar la inspección correspondiente del cuerpo de Darío Alberto y posteriormente coordinar su traslado a Medicina Legal para los procedimientos de rigor.

La investigación continúa para reconstruir la secuencia exacta del siniestro y determinar las circunstancias que terminaron con la vida de Darío Alberto Leal Arciniegas y dejaron hospitalizada a su acompañante.