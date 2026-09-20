Una riña en la Mesa de Los Santos terminó con la muerte de Jeferson Serrano

Santander

Una riña ocurrida en la zona rural del municipio de Los Santos terminó con la muerte de un hombre de 36 años, quien fue atacado con un arma cortopunzante durante la noche del sábado 19 de septiembre.

El hecho se presentó hacia las 8:40 p. m. en el sector conocido como Altos de los Mantillas, en la vereda La Fuente, jurisdicción de la Mesa de Los Santos.

Publicidad

Según información preliminar, la comunidad tras el hecho dio aviso a la pilicia sobre una persona que había resultado gravemente herida durante una confrontación. Cuando los uniformados llegaron al sector, la comunidad les informó que el lesionado ya había sido trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital de Los Santos.

Publicidad

El personal médico confirmó que el hombre ingresó sin signos vitales. La víctima fue identificada como Jeferson Javier Serrano Jaimes, de 36 años, quien presentaba una herida ocasionada con arma cortopunzante en la región del tórax.

Luego de lo sucedido, la persona señalada de haber participado en la agresión habría escapado hacia la zona rural. La Policía desplegó labores de búsqueda en el sector y realizó verificaciones en varios puntos, pero hasta el momento las autoridades no han informado de la captura de esta persona que cometió el homicidio

Sin embargo, todavía no se conocen con claridad las causas que originaron la confrontación. La investigación deberá establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Personal de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga se desplazó hasta el Hospital de la Mesa de Los Santos, donde realizó el levantamiento del cuerpo y posteriormente lo trasladó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga, donde será reclamado por sus familiares.