Fenalco Santander rompe con el Comité Intergremial: esta fue la razón

Santander

Una diferencia por el manejo de un pronunciamiento institucional terminó provocando una ruptura entre importantes organizaciones empresariales de la región. Fenalco Santander confirmó este sábado 26 de septiembre su decisión de apartarse del Comité Intergremial de Santander, luego de expresar su inconformidad por la utilización de su imagen en un comunicado que, según el gremio, no contó con su aprobación previa.

La controversia surgió por un comunicado divulgado el viernes 25 de septiembre en el que el Comité Intergremial expresó su respaldo a la ANDI, sus juntas directivas, empresas afiliadas y a su presidente, Bruce Mac Master. En la pieza aparecía, junto con los de otras organizaciones, el logo de Fenalco Santander, situación que posteriormente generó el pronunciamiento del gremio de comerciantes.

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Fenalco Santander aseguró que el contenido del documento no había sido consultado ni aprobado previamente por la organización y precisó que formar parte del Comité Intergremial no significa otorgar una autorización automática para utilizar su identidad institucional en cualquier pronunciamiento colectivo.

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La situación no quedó únicamente en una aclaración pública. Después de manifestar su inconformidad, Fenalco Santander anunció formalmente que decidió apartarse del Comité Intergremial, argumentando precisamente lo ocurrido con el comunicado y el uso de su logo sin consulta ni autorización previa.

El documento del Comité Intergremial manifestaba solidaridad y respaldo a la ANDI y resaltaba el papel que cumplen las organizaciones gremiales en asuntos relacionados con el desarrollo económico y social, la generación de empleo, el fortalecimiento empresarial y la participación en la construcción de políticas públicas.

La decisión marca una diferencia pública entre organizaciones que han participado conjuntamente en discusiones relevantes para Santander. De hecho, recientemente Fenalco y el Comité Intergremial habían coincidido en asuntos regionales como la solicitud de aplazar el Día sin carro y sin moto previsto para el área metropolitana de Bucaramanga.

Por ahora, Fenalco Santander ha fundamentado públicamente su salida en la utilización de su identidad institucional sin consulta ni aprobación previa. La decisión abre interrogantes sobre la relación futura entre el gremio de comerciantes y el Comité Intergremial, así como sobre los mecanismos que utilizarán las organizaciones empresariales de Santander para concertar futuros pronunciamientos conjuntos.