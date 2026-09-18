Antonio y Leyder: un ataque y un accidente acabaron con la vida de dos hermanos en Santander

Santander

Una familia enfrenta una doble pérdida luego de que dos hermanos murieran con apenas minutos de diferencia durante el mediodía de este jueves en Puerto Wilches, Santander.

Las víctimas fueron identificadas como Antonio Torres, de 18 años, y Leyder Torres.

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El primero de los hechos ocurrió en inmediaciones de las bodegas, en el sector conocido como La Muralla, cerca de la estación de Policía.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, Antonio fue atacado con arma de fuego y sufrió heridas de gravedad.

Debido a su delicado estado, fue auxiliado y trasladado en una ambulancia hacia un centro asistencial.

Mientras el vehículo de emergencia avanzaba, su hermano Leyder se movilizaba en motocicleta delante de la ambulancia, aparentemente con la intención de abrirle paso y facilitar que Antonio llegara lo más rápido posible a recibir atención médica.

Sin embargo, durante el recorrido ocurrió un segundo hecho que terminó agravando la tragedia.

En el sector conocido como La Chava, Leyder sufrió un accidente de tránsito al colisionar con un vehículo de transporte público.

El motociclista quedó gravemente afectado y también tuvo que ser trasladado de urgencia.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitido hacia un centro asistencial en Barrancabermeja.

Pese a los esfuerzos médicos, Leyder murió minutos después.

Poco tiempo después también se confirmó la muerte de Antonio, quien no logró sobrevivir a las heridas sufridas durante el ataque.

En cuestión de minutos, una misma familia perdió a los dos hermanos en circunstancias diferentes pero relacionadas por la desesperada carrera para intentar salvar la vida de Antonio.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el ataque contra el joven de 18 años, quiénes fueron los responsables.

También se espera que las autoridades de tránsito adelanten las respectivas diligencias para esclarecer la dinámica del choque con el vehículo de transporte público.