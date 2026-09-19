¿Habrá Día sin Carro en septiembre? Jornada sigue en veremos en Bucaramanga

Área metro

El Día sin Carro y sin Moto en el área metropolitana de Bucaramanga entró en una etapa de incertidumbre. Aunque la jornada continúa contemplada oficialmente para este mes de septiembre, diferentes gremios económicos solicitaron reconsiderar su realización debido a las posibles afectaciones que, según advierten, podría generar sobre el comercio.

La medida cobija a Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta y hace parte de una disposición metropolitana que establece la realización de una jornada sin vehículos particulares durante septiembre de cada año.

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Sin embargo, en los últimos días sectores como Fenalco Santander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y representantes de estaciones de servicio han expresado reparos frente a la realización de la actividad en las condiciones actualmente previstas.

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Los gremios argumentan que una restricción de vehículos particulares podría generar una disminución considerable en las ventas de establecimientos comerciales, estaciones de servicio y otros sectores económicos.

En el caso de los distribuidores de combustibles, Febecol ha estimado que durante la jornada las ventas de las estaciones de servicio podrían disminuir entre un 80 % y 85 %, lo que, según sus cálculos, representaría afectaciones económicas de entre $1.500 millones y $2.000 millones. Estas cifras corresponden a estimaciones del gremio y no a pérdidas ya registradas.

Ante las solicitudes presentadas, será la Junta Metropolitana la encargada de analizar la situación y determinar qué ocurrirá finalmente con la jornada.

Entre los escenarios que se han puesto sobre la mesa está mantenerla como está programada, modificar su fecha o atender las solicitudes de los sectores económicos que piden reconsiderar su realización.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, también ha manifestado disposición para escuchar a comerciantes y empresarios antes de que se adopte una determinación definitiva.

Por ahora, existe una precisión importante para los ciudadanos: el Día sin Carro y sin Moto no ha sido cancelado oficialmente y está contemplado para el 30 de septiembre. Mientras la Junta Metropolitana no adopte una nueva decisión, la jornada contemplada para septiembre continúa vigente.

Se espera que durante los próximos días se conozca la determinación que deberán tener en cuenta miles de conductores de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.