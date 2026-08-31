VIDEO: Un abismo de 150 metros terminó cobrando la vida de Benjamín Muñoz en una via de Santander.

Santander

Un lamentable accidente de tránsito registrado el domingo 30 de agosto dejó una persona muerta en la vereda San Juan, zona rural del municipio de Rionegro, Santander.

La víctima fue identificada preliminarmente como Benjamín Muñoz, quien se movilizaba en una camioneta de estacas cuando, por circunstancias que todavía no han sido establecidas, el vehículo habría terminado saliéndose de la carretera.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por medios locales, después de abandonar la vía la camioneta cayó por un abismo y habría rodado aproximadamente 150 metros.

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La magnitud del accidente provocó graves consecuencias para el ocupante del vehículo.

Benjamín Muñoz perdió la vida como consecuencia del fuerte accidente.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si en la camioneta viajaban otras personas ni se conocen mayores detalles sobre las condiciones en las que fue encontrado el vehículo.

Será necesario establecer si factores como las condiciones del terreno, una posible falla mecánica, el estado de la vía o alguna maniobra realizada momentos antes pudieron tener relación con lo ocurrido.

La información continúa siendo preliminar, por lo que se espera un reporte de las autoridades y organismos de atención de emergencias que permita conocer con mayor precisión cómo ocurrió el accidente.

Las autoridades deberán reconstruir los minutos previos al accidente para establecer qué provocó que la camioneta de estacas terminara cayendo por el abismo en esta zona rural de Rionegro.