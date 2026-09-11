Algo grande se está forjando en Santander: esta alianza promete transformar los negocios ganaderos

Santander

Algo grande está comenzando a tomar forma en Santander. Una nueva iniciativa empresarial, respaldada por personas con experiencia y conocimiento del campo, se prepara para abrir sus puertas y presentar una propuesta que busca convertirse en punto de encuentro para ganaderos, empresarios y diferentes actores de la cadena productiva.

Se trata de El Yunque Alianza Ganadera, una compañía santandereana que nace con una visión clara: crear conexiones, generar confianza y facilitar oportunidades que permitan construir negocios sólidos y de largo plazo.

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Su llegada ha comenzado a generar expectativa dentro del sector debido a que no se presenta únicamente como un espacio para la comercialización de ganado. La empresa quiere desarrollar una plataforma integral en la que puedan encontrarse el conocimiento, la experiencia, la logística, el talento humano y las posibilidades comerciales.

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El nombre escogido para esta iniciativa no es casual. Así como el yunque representa firmeza, trabajo y transformación, la compañía busca convertirse en una base sólida sobre la cual puedan forjarse nuevas relaciones empresariales y proyectos alrededor de la actividad ganadera.

Esta nueva apuesta tiene sus raíces en Santander, una región reconocida por su tradición agropecuaria, la calidad de su ganado y el esfuerzo de cientos de familias que han dedicado varias generaciones al trabajo en el campo.

Sin embargo, sus promotores consideran que el potencial del sector puede crecer todavía más si los productores y empresarios encuentran herramientas que les permitan conectarse, acceder a servicios especializados y tomar mejores decisiones.

Una alianza que comienza a tomar fuerza

El Yunque Alianza Ganadera cuenta con el respaldo de empresarios y ganaderos que comparten una visión de futuro. El propósito es acompañar a quienes hacen parte del sector y crear un ambiente en el que la confianza tenga un papel fundamental al momento de realizar negocios.

Al frente de la empresa se encuentra Carlos Rincón Sarmiento, gerente general y conocedor de la actividad ganadera. Su trayectoria, que supera los 23 años, será uno de los pilares de esta nueva etapa empresarial.

Durante más de dos décadas, Rincón Sarmiento ha adquirido experiencia sobre las dinámicas comerciales, las necesidades de los productores y los retos que deben enfrentar quienes trabajan alrededor de esta actividad. Ese conocimiento será puesto al servicio de una plataforma que busca convertirse en aliada de ganaderos y empresarios de Santander y otras regiones del país.

La iniciativa surge en un momento en el que el sector necesita fortalecer sus conexiones y encontrar nuevas maneras de desarrollar negocios. En ese escenario, El Yunque quiere servir como puente entre las personas que tienen oportunidades para ofrecer y aquellas que están buscando alternativas para crecer.

Más que vender y comprar ganado

Aunque la comercialización será una parte importante de su actividad, la propuesta de El Yunque irá mucho más allá de reunir compradores y vendedores.

La compañía anunció que trabajará a través de cuatro líneas de servicio: Plataforma Comercial, Logística, Banco de Talentos y Academia. Cada una estará orientada a responder a diferentes necesidades del sector y a fortalecer su funcionamiento.

La Plataforma Comercial será el espacio destinado a facilitar conexiones y oportunidades de negocio. La línea de Logística buscará acompañar procesos relacionados con las operaciones del sector, mientras que el Banco de Talentos tendrá como propósito acercar capacidades y perfiles humanos a las necesidades de la actividad ganadera.

La Academia, por su parte, estará enfocada en el conocimiento y la formación, dos elementos que resultan fundamentales para avanzar en un mercado cada vez más competitivo.

La unión de estas cuatro áreas refleja la intención de construir una propuesta integral. La meta no es limitarse a una operación puntual, sino acompañar diferentes etapas y crear relaciones que puedan mantenerse en el tiempo.

Será durante su presentación oficial cuando ganaderos, empresarios y visitantes podrán conocer con mayor detalle cómo funcionará cada línea y cuáles serán las posibilidades que ofrecerá la compañía.

El gran encuentro será en la Feria Ganadera

El lanzamiento oficial de El Yunque Alianza Ganadera se realizará en el marco de la Feria Ganadera de Santander, uno de los escenarios más importantes para las personas relacionadas con el campo y la actividad pecuaria en la región.

La empresa estará ubicada en el Pabellón Azul, stand 1B. Allí recibirá a quienes deseen conocer de primera mano su propuesta, conversar con sus representantes y descubrir las oportunidades que comenzarán a desarrollarse alrededor de esta alianza.

La participación en la feria marcará el inicio de una nueva etapa. Será el primer gran encuentro de la compañía con el público y la oportunidad para mostrar la visión con la que espera abrirse camino dentro del sector.

El espacio también permitirá generar acercamientos entre productores, comerciantes, profesionales, empresarios y visitantes interesados en hacer parte de esta nueva red.

Quienes lleguen al stand no encontrarán solamente la presentación de una empresa. La intención e